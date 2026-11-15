Luto en el fútbol argentino: murió un jugador tras un golpe en la cabeza durante un partido

El fútbol argentino vive un momento de profunda tristeza tras la confirmación de la muerte de Abel Núñez, un joven jugador de las inferiores de FC Ezeiza.

Este hecho ocurrió tras un accidente que tuvo lugar durante un partido contra Muñiz, donde sufrió un golpe en la cabeza. La noticia fue anunciada oficialmente por el club Nueva Estrella, donde el joven también formaba parte del equipo de futsal.

En sus redes sociales, el club expresó: “Siempre estarás presente. Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones”. Además, informaron sobre la suspensión de todas las actividades deportivas en señal de luto.

Según reportes de Sábado Gol, el incidente ocurrió el viernes durante un partido de la quinta categoría. Después del golpe, el club confirmó que Núñez fue sometido a una intervención quirúrgica. En sus redes sociales, el club había comunicado que el jugador estaba atravesando un momento crítico y solicitó a la comunidad que se uniera en una cadena de oración por su recuperación.

El encuentro de futsal que debía disputar Nueva Estrella esa noche contra Argentinos Juniors fue suspendido. La Asociación Atlética Argentinos Juniors extendió sus condolencias a la familia de Núñez y al club, expresando su pesar por la pérdida.

En un comunicado en su cuenta de X, la entidad escribió: “La Asociación Atlética Argentinos Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de Abel Gamarra Núñez, jugador de Nueva Estrella. Acompañamos al club, a la familia y a sus seres queridos en este difícil momento. El partido a disputarse esta noche queda suspendido”.

El comunicado emitido por Nueva Estrella fue claro en su mensaje de apoyo a la familia y amigos de Núñez. “Con profundo dolor, desde el Club Nueva Estrella informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy, debido al fallecimiento de Abel. Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad. Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar”, concluyó el comunicado.