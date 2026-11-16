Ponzio se tomará unos días para definir los 11 de River para enfrentar a Lanús

El entrenador de River, Leonardo Ponzio, volvió a trabajar con el equipo en el predio de Ezeiza tras el descanso del domingo y el amistoso del sábado, mientras se toma su tiempo para definir el equipo que va a jugar el domingo contra Lanús en el inicio de los playoffs y con la duda en la zona de los volantes mientras espera para ver como llegan los lesionados Aníbal Moreno y Fausto Vera y aguardando el regreso de los convocados a la fecha FIFA.

Hasta el momento, por lo que mostró en el amistoso que le ganó a Gimnasia por 2-0 con goles de Seba Driussi y Tomás Galván, Ponzio ya decidió que siga en el lateral derecho Gio González mientras se resuelve en el tribunal la sanción a Gonzalo Montiel, que Lucas Martínez Quarta no vuelva y juegue Lautaro Rivero y si Thiago Almada no vuelve bien de la Selección Argentina, Driussi se perfila como alternativa de enganche.

En cuanto a la clave del equipo en el centro del campo, por ahora la elección es el chico Santiago Espíndola que ya debutó ante Aldosivi y jugó en el amistoso contra el Lobo. Pero el DT millonario sigue muy de cerca a Moreno y a Vera que están en el parte médico hace casi un mes. Vera se desgarró contra Belgrano el 18 de octubre y Moreno salió al partido siguiente contra Racing, desde entonces ninguno de los dos hizo trabajos con pelota.

En los trabajos de este lunes por la mañana, Moreno hizo tareas diferenciadas, Vera completó la mitad de los trabajos y Juan Cruz Meza que se desgarró contra Boca evoluciona muy bien, hizo la mitad del entrenamiento sin problemas. Los van a seguir evaluando día a día pero si entre mañana y el miércoles no tienen el alta van a quedar descartados para la convocatoria del sábado. El equipo entrena toda la semana en Ezeiza.

En cuanto al posible equipo con Lanús y con la duda del volante central, sería el siguiente: Santiago Beltrán -regresa a entrenar el miércoles- Gio González, Nicolás Otamendi, Rivero y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Espíndola (Vera o Moreno), Galván y Almada; Lucas Beltrán. También va a volver a la lista de concentrados Juan Portillo que el sábado volvió a jugar al fútbol luego de la operación de ligamento que sufrió en febrero de este año.