Vuelos en Estados Unidos: aún persisten demoras y cancelaciones tras el caos del fin de semana

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- Aunque las autoridades y las principales aerolíneas habían anticipado que los vuelos aéreos regresarían a la normalidad este lunes después de un fin de semana tumultuoso, la realidad muestra que todavía hay serias complicaciones en el sistema aéreo de Estados Unidos.

A pesar de que la cantidad de vuelos afectados ha disminuido drásticamente desde el colapso de este fin de semana, el efecto dominó de las interrupciones deja a cientos de aeronaves con demoras y cancelaciones, mientras las aerolíneas trabajan en la reubicación de aviones y tripulaciones.

Según datos de FlightAware registrados en las primeras horas de este lunes, aún se reportaban más de 250 vuelos cancelados y alrededor de 650 demorados en todo el país.

Esta cifra es considerablemente inferior a los niveles críticos del fin de semana, donde se registraron más de 6.600 cancelaciones el sábado y más de 10.000 operaciones afectadas entre demoras y cancelaciones el domingo. Sin embargo, se evidencia que la operatividad aún no es óptima a solo dos semanas del inicio de la temporada alta de viajes.

El descontrol tuvo su origen en una falla técnica en el sistema nacional de control de tráfico aéreo, provocada por una actualización en una red de telecomunicaciones de larga data. Esto resultó en una paralización general de los vuelos a nivel nacional, dejando a más de un millón de pasajeros varados.

En vista de esta situación, las autoridades de transporte y las aerolíneas aconsejan a los pasajeros que planean viajar durante el día que verifiquen el estado de su vuelo directamente con la compañía antes de dirigirse a los aeropuertos, especialmente en los de mayor tamaño, donde todavía se está manejando la demanda de pasajeros reprogramados.