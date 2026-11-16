Otra figura de Boca se suma a la despedida de Carlos Tévez junto a grandes figuras del fútbol

La despedida de Carlos Tévez, programada para el 20 de diciembre en la Bombonera, continua sumando figuras del fútbol argentino e internacional. En esta ocasión, se confirmó la participación de Leandro Paredes, quien se unió a una lista de invitados que ya generó gran expectativa entre los hinchas.

La cuenta oficial del evento anunció su presencia con un mensaje que destacó algunos hitos de la carrera del mediocampista.

Paredes, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 y bicampeón de América en 2021 y 2024, se convirtió en uno de los protagonistas de este homenaje que promete reunir a grandes figuras del fútbol. Su trayectoria incluye pasos por clubes como Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint-Germain y Juventus, antes de regresar a Boca, donde se convirtió en un referente del plantel.

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La conexión entre Tévez y Paredes se destaca por su identificación con el Xeneize y su recorrido por la Selección argentina, a pesar de pertenecer a distintas generaciones. La lista de invitados ya incluye a otros grandes ídolos del fútbol argentino. Lionel Messi y Juan Román Riquelme confirmaron su participación durante una entrevista con el exdefensor inglés Rio Ferdinand, quien también manifestó que estará presente. Martín Palermo, máximo goleador histórico de Boca, se sumará a este homenaje.

Además, se incorporaron nombres como Sergio "Kun" Agüero y Gianluigi Buffon. La cuenta oficial de Tévez anunció la participación del arquero italiano, quien compartió equipo en Juventus con Tévez entre 2013 y 2015 y llegó junto a él a la final de la Champions League de 2015. Otros excompañeros y figuras del fútbol argentino e internacional también confirmaron su participación, como Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Diego Cagna, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Gabriel Batistuta, Edwin van der Sar, Arturo Vidal y Patrice Evra.

El partido se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre en la Bombonera y será transmitido por ESPN. La intención es reunir a futbolistas que compartieron diferentes momentos de la carrera de Tévez, tanto en Boca como en sus pasos por Europa y la Selección argentina.