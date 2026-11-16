Sueños de Radio salió de gira: Cadena 3 comenzó a premiar a las escuelas ganadoras

FOTO: Sueños de Radio empezó a cumplir sueños: la emoción de los primeros ganadores.

La tercera edición de Sueños de Radio, la iniciativa de Cadena 3 que reconoce y acompaña proyectos educativos de distintas escuelas del país, comenzó este lunes 16 de noviembre su gira de entrega de premios. La primera parada fue en el Instituto Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas, en San Francisco, Córdoba, donde los alumnos recibieron un equipo de radio digital.

La institución resultó ganadora de la categoría Bandas de Garaje con su proyecto Maristas Studio Band, una propuesta musical que reúne a estudiantes apasionados por el rock.

Desde el establecimiento, el periodista Carlos Marcó compartió en Cadena 3 la emoción de los jóvenes, que participaron de las actividades organizadas para celebrar la llegada del equipamiento.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Valentino Oyola, integrante del grupo ganador, quien expresó su sorpresa al conocer las características del equipamiento recibido.

"Todos estamos muy felices", aseguró el estudiante. Al ser consultado sobre si imaginaba que los premios serían de esa magnitud, reconoció: "De mi parte no lo imaginaba tanto así. Es un montón de cosas, es increíble".

Durante la mañana, los integrantes de Maristas Studio Band también aprovecharon para ensayar distintas canciones de rock, acompañados por el profesor Isaías Castillo.

La actividad incluyó la instalación del equipamiento tecnológico, con el que los estudiantes podrán desarrollar nuevas experiencias vinculadas con la producción radiofónica.

Además, el programa contempla la instalación de plazas de calistenia junto con CRUCI, como parte de los premios destinados a las instituciones educativas.

La entrega realizada en San Francisco marcó el inicio de un recorrido que llevará a Sueños de Radio a escuelas de Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero y Córdoba.

La próxima parada será este martes 17 de noviembre en San Lorenzo, Santa Fe, donde la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8083 "San Carlos" recibirá su reconocimiento como ganadora de la categoría Periodismo.

El miércoles 18, la iniciativa llegará a Rosario para premiar a la Escuela de Educación Técnica N° 638 "Margarita Mazza de Carlés", distinguida en la categoría Radioteatro.

El jueves 19 será el turno de la Escuela De Asís, ubicada en Berazategui, provincia de Buenos Aires, que recibirá un premio especial consistente en una plaza de calistenia.

La segunda etapa del recorrido comenzará la semana siguiente, con una entrega programada para el miércoles 25 de noviembre en Herrera, Santiago del Estero. Allí será reconocido el Colegio Agrotécnico N° 3 "República de Venezuela", ganador de la categoría Folclore y Músicas Regionales.

Finalmente, la gira concluirá en Córdoba capital, con la entrega del premio de la categoría Grupos Corales al Colegio Domingo Zípoli. La actividad está prevista para el 26 o 27 de noviembre, con fecha definitiva por confirmar.

En cada establecimiento, la propuesta incluye actividades con los estudiantes, instalación de equipamiento radial y espacios de calistenia junto con CRUCI, según el cronograma de entregas.

La jornada en San Francisco permitió comprobar el impacto de la iniciativa entre los estudiantes, que pudieron conocer y comenzar a utilizar herramientas vinculadas con el mundo de la comunicación.

Con esta primera entrega, Sueños de Radio puso en marcha una nueva etapa de su tercera edición, destinada a convertir los proyectos escolares premiados en oportunidades concretas para que los alumnos continúen desarrollando sus talentos y habilidades.