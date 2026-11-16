Estudiantes de Río Cuarto se sigue desarmando

Estudiantes de Río Cuarto se despidió de Primera División tras un regreso truncado por una temporada de bajo rendimiento deportivo.

Con la mira en el 2027. El “León” ya comenzó la planificación de lo que será su temporada en la Primera Nacional. Tras la desvinculación de Rubén Forestello como entrenador, el club anunció en un comunicado oficial la salida de cuatro futbolistas del plantel de Primera.

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???????????????????? ?????????????? | ?????????????? ?????????????????????? A partir del día de la fecha, los jugadores Yeison Moreno, Juan Garro, Martín Garnerone y Siro Rosané dejan de pertenecer al plantel profesional de Estudiantes de Río Cuarto. Agradecemos su compromiso con la institución, y les deseamos lo mejor en su futuro. — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) November 16, 2026

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El último viernes el club informó de la salida de Lucas Bruera, Mateo Bajamich, Juan Chalá y Agustín Lastra. Mientras que en la jornada de este lunes se desvincularon Yeison Moreno, Juan Garro, Martín Garnerone y Siro Rosané.

El arco fue uno de los problemas más graves del conjunto riocuartense. Hasta cinco futbolistas defendieron los tres palos del “León” en el año. A mitad de temporada se dio la salida de Renzo Bacchia tras un flojo Torneo Apertura.