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Estudiantes de Río Cuarto se sigue desarmando

El club comunicó la baja de otros cuatro jugadores, sumados a otros cuatro que se desvincularon a fines de la semana pasada.

16/11/2026 | 15:39Redacción Cadena 3

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Estudiantes de Río Cuarto se despidió de Primera División tras un regreso truncado por una temporada de bajo rendimiento deportivo.

Con la mira en el 2027. El “León” ya comenzó la planificación de lo que será su temporada en la Primera Nacional. Tras la desvinculación de Rubén Forestello como entrenador, el club anunció en un comunicado oficial la salida de cuatro futbolistas del plantel de Primera.

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/Fin Código Embebido/

El último viernes el club informó de la salida de Lucas Bruera, Mateo Bajamich, Juan Chalá y Agustín Lastra. Mientras que en la jornada de este lunes se desvincularon Yeison Moreno, Juan Garro, Martín Garnerone y Siro Rosané.

El arco fue uno de los problemas más graves del conjunto riocuartense. Hasta cinco futbolistas defendieron los tres palos del “León” en el año. A mitad de temporada se dio la salida de Renzo Bacchia tras un flojo Torneo Apertura.

Lectura rápida

¿Qué pasó con Estudiantes de Río Cuarto?
Se despidió de la Primera División tras una temporada de bajo rendimiento deportivo.

¿Quién es el entrenador que se desvinculó?
Rubén Forestello fue el entrenador que dejó el club.

¿Cuántos futbolistas se desvincularon?
Se anunciaron la salida de ocho futbolistas en total.

¿Cuándo se dio la salida de los futbolistas?
El último viernes y el lunes se informaron las desvinculaciones.

¿Cuál fue uno de los problemas del equipo?
El arco fue uno de los problemas más graves, con hasta cinco futbolistas defendiendo los tres palos.

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