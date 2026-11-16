El conductor del camión que chocó contra una casa en Rosario tenía alcohol y cocaína en sangre

Nuevos detalles se conocieron este lunes por la tarde sobre el siniestro vial ocurrido durante la madrugada en la zona norte de Rosario, cuando un camión perdió el control e impactó contra una vivienda ubicada en la intersección de Casiano Casas y Esquivel. Según informó la Secretaría de Control municipal, el conductor manejaba con un nivel de alcohol en sangre de 1,83 gramos por litro y también había consumido cocaína.

El episodio se registró alrededor de la 1, cuando el vehículo terminó incrustado dentro de la cochera de una propiedad particular. El impacto provocó importantes daños y obligó a desplegar un operativo de rescate, ya que el conductor había quedado atrapado en la cabina y debió ser auxiliado por los bomberos. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica por traumatismos leves. Ninguno de los habitantes de la vivienda resultó herido.

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Tras el siniestro, agentes de la Dirección General de Tránsito intervinieron en el lugar en colaboración con efectivos de Gendarmería. Allí realizaron los controles correspondientes, que permitieron establecer tanto la elevada graduación alcohólica como el resultado positivo en el test de consumo de cocaína.

Las actuaciones administrativas fueron remitidas al Tribunal de Faltas, organismo que deberá determinar las sanciones correspondientes.

El hecho se suma a otro siniestro registrado durante la misma madrugada, alrededor de las 6.20, en avenida Nuestra Señora del Rosario al 600. En ese caso, un hombre que conducía un Fiat Palio blanco perdió el control e impactó violentamente contra un Fiat Argo gris que se encontraba estacionado. El test de alcoholemia practicado al conductor arrojó 0,72 gramos de alcohol por litro de sangre. El vehículo fue remitido al corralón y las actuaciones también quedaron a disposición del Tribunal de Faltas.

El secretario de Control municipal, Diego Herrera, destacó la intervención de los agentes en ambos episodios y remarcó la importancia de realizar los controles de manera inmediata para establecer los niveles de consumo, tanto para las actuaciones administrativas como para las investigaciones de las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el subsecretario de Control y director general de Tránsito, Ezequiel Brocchi, sostuvo que se trata de conductas irresponsables que ponen en riesgo a terceros y defendió la continuidad de los operativos preventivos en la ciudad.