FOTO: La azafata que atendió al Papa León XIV durante su vuelo a Perú: "Me dijo que lo estaba haciendo muy bien"

Buenos Aires, 15 noviembre (NA) – Ivana Panissi, la comisaria de abordo de Aerolíneas Argentinas que asistió exclusivamente al papa León XIV durante el vuelo desde la Argentina hacia Perú, compartió cómo vivió la experiencia y reveló una frase que el Pontífice le dedicó en un momento especial: "Lo estás haciendo muy bien".

En diálogo con Radio Rivadavia, la trabajadora explicó que fue seleccionada entre los ocho integrantes de la tripulación para atender al Santo Padre durante todo el trayecto.

"Creo que, como dijo un amigo mío, fue el vuelo de nuestras vidas", expresó, y agregó que, para quienes también abrazan la fe, representó un desafío personal y profesional.

Al describir al Papa como pasajero, Panissi lo definió como un hombre que "irradia una paz inconmensurable", de "muy pocas palabras" y con "una ternura que te invade, que te abraza, que te envuelve".

También destacó su sencillez durante el servicio: contó que León XIV eligió comer pastas entre las tres opciones disponibles y que no pidió nada más que lo necesario para el viaje.

Uno de los momentos que más la conmovió ocurrió cuando tuvo la oportunidad de sentarse junto al Pontífice para una fotografía. "Yo lo miré como diciendo: '¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora acá?'. Como que me sentí envuelta en todo eso y no sabía qué hacer, y él me mira y me dice: 'Lo estás haciendo muy bien'", relató.

Según explicó, esas palabras la emocionaron porque sintió que León XIV había comprendido lo que le estaba pasando.

La comisaria de abordo, que lleva 25 años trabajando en Aerolíneas Argentinas, aseguró que la experiencia fue "totalmente transformadora" y recordó que, después de las fotografías, todos los integrantes de la tripulación se abrazaron y lloraron por la emoción.

Además, destacó el trabajo de las distintas áreas de la compañía para preparar el operativo y sostuvo que el viaje representó un orgullo para la empresa y para el país.