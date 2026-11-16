El abogado de la empleada fantasma apunta a un sistema de contratos truchos en la Legislatura

El fiscal anticorrupción Franco Mondino pidió el sobreseimiento de Virginia Martínez, la mujer en cuyo nombre intentaron cobrar un sueldo en la Legislatura de Córdoba. Su abogado, Gustavo Castellanos, confirmó que el pedido ya está en manos del juez de control Hidalgo y que espera que se confirme en el curso de esta semana.

Martínez siempre sostuvo que nunca trabajó en el organismo y que no tuvo ninguna participación en la maniobra. El fiscal coincidió con esa versión tras casi dos años de investigación.

El intento de cobro que se frustró

El episodio, que en su momento tuvo gran trascendencia, involucró al dirigente peronista Guillermo Kraisman y a Luciana Castro. Ambos intentaron cobrar el sueldo de una presunta empleada —Virginia Martínez— que en realidad no prestaba servicios.

“Si no hubiese sido por la reacción de la cajera del Banco de Córdoba, Kraisman hubiese cobrado ese casi millón de pesos. No le quepa duda”, afirmó Castellanos.

El abogado recordó que, desde el primer momento, sostuvieron la inocencia de su representada. “Ha concluido con lo que nosotros siempre sostuvimos”, dijo.

La parte política que quedó sin investigar

Castellanos fue más allá del caso puntual. Señaló que impulsaron denuncias para que se investigara el origen político de la contratación ficticia.

“El señor Kraisman no tenía facultades para decidir y nombrar a una persona. Pidió a una legisladora. La legisladora Nadia Fernández reconoció públicamente que a pedido de él había instado este procedimiento”, explicó.

Según el abogado, hubo un mecanismo administrativo en la Legislatura con responsabilidad de varios funcionarios que terminó armando “una simulación de contratación”.

También reclamaron que se citara a declarar a la vicegobernadora Miryan Prunotto, por considerarla “pieza esencial”. “No logramos que el fiscal lo hiciera”, reconoció.

“Hay otros casos”

Fuera de su rol estricto como defensor, Castellanos fue contundente cuando se le preguntó si cree que este fue un hecho aislado.

“Estoy seguro de que hay otros casos”, respondió.

Y agregó: “Pagan el trabajo que les llaman ‘asesorías’, un eufemismo, pero no es la tarea específica legislativa ni mucho menos”.

El abogado subrayó que su responsabilidad se agotó al lograr que se declare la inocencia de Virginia Martínez. El resto de las líneas investigativas, dijo, quedaron en manos de la Fiscalía Anticorrupción y de otras denuncias que se presentaron.

El caso, que comenzó a principios de 2025, expuso una práctica que muchos sospechaban pero que pocas veces llega a la Justicia: el uso de contratos legislativos para destinar fondos públicos a fines políticos.

Entrevista de Radioinforme 3.