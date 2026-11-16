La Selección argentina Sub-17 aterriza en Qatar para el Mundial de Fútbol

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- El plantel de la Selección argentina ha llegado a la ciudad de Doha con la meta de participar en una nueva edición de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA que se celebra en Qatar. Los jóvenes futbolistas intentarán emular la hazaña del equipo mayor, que se consagró campeón ante Francia en 2022.

Dirigidos por el técnico de las divisiones inferiores, Diego Placente, los jugadores buscarán mostrar su mejor rendimiento en un torneo que comenzará el 19 de noviembre y concluirá el 13 de diciembre. La Selección se encuentra en el Grupo C, donde competirá contra los equipos de Australia, Mozambique y Dinamarca.

Este certamen contará con la participación de 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde la competencia se llevará a cabo en formato de eliminación directa.

Como en la edición de 2025, los partidos se disputarán en el Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha, mientras que la final se llevará a cabo en el Ahmad bin Ali Stadium.

La Selección argentina Sub-17 comenzará sus actividades en suelo qatarí este martes por la tarde con su primera práctica a puertas cerradas. Su debut está programado para el jueves 19 de noviembre a las 13:00, enfrentando a Australia.

Posteriormente, se medirá contra Mozambique el domingo 22 a las 12:30, y cerrará la fase de grupos frente a Dinamarca el miércoles 25, también a las 12:30.

En sus últimas tres participaciones, el conjunto argentino quedó eliminado en los dieciseisavos de final ante México en 2025. Su mejor actuación fue en Indonesia 2023, donde alcanzó el cuarto puesto tras perder en semifinales contra Alemania por penales y en el partido por el tercer puesto ante Senegal. En 2019, el equipo fue eliminado en octavos de final por Paraguay.

FIXTURE DE ARGENTINA

Jueves 19 de noviembre

13:00 Argentina - Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan

Domingo 22 de noviembre

12:30 Argentina - Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan

Miércoles 25 de noviembre

12:30 Dinamarca - Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan