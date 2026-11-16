En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La Selección argentina Sub-17 aterriza en Qatar para el Mundial de Fútbol

El equipo nacional competirá en el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca, con el objetivo de alcanzar las instancias finales del torneo.

16/11/2026 | 15:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La Selección Sub-17 llegó a Qatar para disputar el Mundial 2026.

FOTO: La Selección Sub-17 llegó a Qatar para disputar el Mundial 2026.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- El plantel de la Selección argentina ha llegado a la ciudad de Doha con la meta de participar en una nueva edición de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA que se celebra en Qatar. Los jóvenes futbolistas intentarán emular la hazaña del equipo mayor, que se consagró campeón ante Francia en 2022.

Dirigidos por el técnico de las divisiones inferiores, Diego Placente, los jugadores buscarán mostrar su mejor rendimiento en un torneo que comenzará el 19 de noviembre y concluirá el 13 de diciembre. La Selección se encuentra en el Grupo C, donde competirá contra los equipos de Australia, Mozambique y Dinamarca.

Este certamen contará con la participación de 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos mejores de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, donde la competencia se llevará a cabo en formato de eliminación directa.

Como en la edición de 2025, los partidos se disputarán en el Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha, mientras que la final se llevará a cabo en el Ahmad bin Ali Stadium.

La Selección argentina Sub-17 comenzará sus actividades en suelo qatarí este martes por la tarde con su primera práctica a puertas cerradas. Su debut está programado para el jueves 19 de noviembre a las 13:00, enfrentando a Australia.

Posteriormente, se medirá contra Mozambique el domingo 22 a las 12:30, y cerrará la fase de grupos frente a Dinamarca el miércoles 25, también a las 12:30.

En sus últimas tres participaciones, el conjunto argentino quedó eliminado en los dieciseisavos de final ante México en 2025. Su mejor actuación fue en Indonesia 2023, donde alcanzó el cuarto puesto tras perder en semifinales contra Alemania por penales y en el partido por el tercer puesto ante Senegal. En 2019, el equipo fue eliminado en octavos de final por Paraguay.

FIXTURE DE ARGENTINA

Jueves 19 de noviembre

  • 13:00 Argentina - Australia, en el Aspire Zone de Al Rayyan

Domingo 22 de noviembre

  • 12:30 Argentina - Mozambique, en el Aspire Zone de Al Rayyan

Miércoles 25 de noviembre

  • 12:30 Dinamarca - Argentina, en el Aspire Zone de Al Rayyan

Lectura rápida

¿Qué evento está disputando la Selección argentina Sub-17?
Participa en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Qatar.

¿Cuándo comienza y termina el torneo?
El torneo comienza el 19 de noviembre y finaliza el 13 de diciembre.

¿Quién es el entrenador del equipo?
El técnico es Diego Placente.

¿Cuáles son los rivales de Argentina en la fase de grupos?
Argentina competirá contra Australia, Mozambique y Dinamarca.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Argentina en los últimos mundiales?
Su mejor actuación fue en Indonesia 2023, donde alcanzó el cuarto puesto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf