FOTO: Récord de asistencia en 'La Noche de los Museos' de Buenos Aires con más de 1.400.000 visitantes

Buenos Aires, 15 noviembre (NA) -- La 22a edición de 'La Noche de los Museos' se llevó a cabo en la Ciudad, logrando una asistencia récord al convocar a más de 1.400.000 personas en más de 360 espacios culturales porteños.

Desde las 19:00 del sábado hasta las 2:00 del domingo, el evento ofreció exposiciones, música en vivo, talleres, recorridos especiales e intervenciones artísticas, todo con entrada libre y gratuita.

La jornada, organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, marcó también un récord de instituciones participantes.

En el Polo Circo, donde se realizó la apertura oficial de esta edición, la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, comentó: "Ver las calles de Buenos Aires llenas de gente, disfrutando y haciendo propios los espacios de la Ciudad, es el mejor reflejo de lo que representa 'La Noche de los Museos' y de esta convocatoria récord".

"Es la noche más participativa, colaborativa y comunitaria de Buenos Aires, resultado de una construcción colectiva en la que instituciones públicas y privadas, organizaciones y espacios culturales ponen lo mejor de sí para compartir la cultura con todos", añadió Ricardes.

El artista francés Olivier Grossetête presentó por primera vez en Argentina una obra que combinó arquitectura y creación colectiva. Personas de todas las edades participaron en la construcción de una estructura monumental de cartón, que se realizó el sábado de 14:00 a 1:00, continuando el domingo con su deconstrucción y el reciclaje de las piezas.

En el Casco Histórico, el Museo del Humor (MUJU!) inauguró su nueva sede en la histórica casa Altos de Elorriaga II, en el barrio de Monserrat. Desde las 19:00, el público pudo recorrer "Salú Caloi!", una muestra dedicada al universo del creador de Clemente, junto con una exposición sobre la historia del humor gráfico argentino.

La apertura incluyó talleres artísticos, música en vivo y actividades que invitaron a improvisar, como el ring de dibujantes y la jam de dibujo.

Por su parte, la Usina del Arte ofreció una programación especial con música, esculturas a gran escala y proyección láser sobre su fachada.

Los asistentes pudieron visitar la exposición "Habitantes de lo invisible", de Tadeo Muleiro, curada por Jen Zapata. En la Plaza de la Usina, se realizaron DJ sets y la presentación del proyecto instrumental OnOff.

También en La Boca, el Colón Fábrica abrió sus puertas para mostrar el detrás de escena de una de las salas de ópera más importantes del mundo, permitiendo conocer escenografías, vestuarios, utilería y oficios artesanales.

El Teatro Colón invitó a recorrer sus salones emblemáticos, con activaciones artísticas en cada uno de ellos y presentaciones de cantantes líricos y músicos, ofreciendo un repertorio de ópera y música académica.

El Museo Sívori presentó exposiciones de referentes históricos y contemporáneos de las artes visuales, destacando "Agustín Riganelli. La estilización del esfuerzo. Retrospectiva. Colección Sívori", y "Atmosferismo", de Alejandra Seeber, una instalación que transforma el espacio expositivo con pinturas de gran formato.

La Casa de la Cultura, un histórico edificio del antiguo diario La Prensa, participó con música en vivo, exposiciones, recorridos guiados y experiencias teatrales.

En el Patio Central, siete estaciones trazaron un recorrido por distintos géneros musicales, como tango, folklore, lírica y rock argentino. En Las Rotativas, se presentó la experiencia teatral y musical "La leyenda del fantasma de la amante de Puccini".

El Museo de la Ciudad presentó la exposición "El otro Perotta", que reunió material inédito del archivo fotográfico de José Luis Perotta, además de talleres de collage, estampa, fanzine y visitas guiadas.

Se pudo visitar el emblemático Sitio Arqueológico La Cisterna y su muestra con cinco vitrinas de restos arqueológicos recuperados durante las excavaciones realizadas en el lugar.

El Museo Moderno ofreció un recorrido accesible orientado a personas ciegas y con baja visión, en colaboración con la Fundación Nínawa Daher, y fue sede de la 5.ª Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales (FLHU), con más de 40 editoriales participantes.

En los distintos espacios del museo hubo actividades para el público, exposiciones artísticas, colecciones y un gran mural.

El Centro Cultural Recoleta, ubicado en un predio con más de 300 años de historia, ofreció programación musical durante toda la noche, con actuaciones en vivo en la Terraza.

La Torre Monumental, inaugurada el 24 de mayo de 1916, ofreció visitas nocturnas a su mirador cada 30 minutos, incluyendo una introducción sobre su historia y la de los edificios que rodean la Plaza Fuerza Aérea Argentina.

Además, se llevó a cabo un taller de estampado de remeras con sellos inspirados en la silueta de la Torre para niños.

En la Casa Fernández Blanco, se presentaron recorridos musicales desde la música clásica hasta el tango y el jazz, además de la exposición "Double Vintage: Historia de familias y objetos", que vincula imágenes artísticas con los objetos reales representados en ellas.

La jornada incluyó un taller de orfebrería, donde el maestro realizó demostraciones junto a sus alumnos y respondió preguntas del público.

Los museos públicos de la Ciudad consolidan año tras año su compromiso cultural al presentar una variada agenda de propuestas abiertas a la comunidad.

A través de música en vivo, talleres, intervenciones artísticas, visitas teatralizadas y recorridos diseñados para la ocasión, se invitó a la ciudadanía a redescubrir el patrimonio cultural y a explorar tanto las exposiciones permanentes como las muestras temporarias.

MuseosBA reúne a los 12 museos públicos de la Ciudad de Buenos Aires: el Museo Sívori, el Museo Larreta, el Museo del Cine, el Museo Casa Carlos Gardel, el Museo del Humor (MUJU!), el Museo Fernández Blanco, el Museo de la Ciudad, el Museo Histórico Saavedra, el Museo de Arte Popular, el Museo de Esculturas Luis Perlotti, el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) y el Museo Benito Quinquela Martín.

Como todos los años, para facilitar los recorridos entre sedes, la jornada contó con transporte sin costo. De 18 a 3:00, se pudo viajar en colectivo presentando el pase libre disponible en festivales.org.

El subte tuvo acceso sin costo desde las 19:00 hasta la finalización de su servicio, mientras que el eBus circuló de 19 a 3:00, con una frecuencia de 15 minutos.

Además, con el pase de La Noche de los Museos, Ecobici permitió realizar hasta cuatro viajes sin costo, de hasta 45 minutos cada uno, entre las 19:00 y las 3:00.