Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este domingo 15 de noviembre

Este domingo 15 de noviembre, el clima en Tucumán se caracteriza por un ambiente cálido y húmedo. Actualmente, la temperatura es de 25°, con una sensación térmica similar. La humedad se sitúa en un 78%, lo que contribuye a una atmósfera densa y calurosa. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste, lo que podría ofrecer algo de alivio en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la mínima alcance los 21° y la máxima se eleve hasta los 34°. A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto por nubes, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en comparación con días soleados. Sin embargo, la alta humedad podría hacer que la sensación térmica se mantenga elevada.

Para el resto de la semana, el pronóstico indica que las temperaturas continuarán siendo cálidas. El lunes 16 de noviembre, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 37°, con posibilidad de lluvias ligeras. El martes 17, la mínima será de 21° y la máxima de 24°, manteniendo la tendencia de lluvias. El miércoles 18, se espera una mínima de 21° y una máxima de 29°, también con probabilidad de lluvias. Finalmente, el jueves 19, las temperaturas descenderán a una mínima de 19° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras.

En resumen, este domingo 15 de noviembre en Tucumán se presentará un clima cálido y húmedo, con temperaturas que oscilarán entre 20° y 34°. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y tomar precauciones ante la alta humedad.