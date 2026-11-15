En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Mati Arrieta

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este domingo 15 de noviembre

Este domingo 15 de noviembre, Tucumán presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 20° y 34°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 78%, y se prevén condiciones de cielo nublado.

15/11/2026 | 12:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Este domingo 15 de noviembre, el clima en Tucumán se caracteriza por un ambiente cálido y húmedo. Actualmente, la temperatura es de 25°, con una sensación térmica similar. La humedad se sitúa en un 78%, lo que contribuye a una atmósfera densa y calurosa. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el sureste, lo que podría ofrecer algo de alivio en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la mínima alcance los 21° y la máxima se eleve hasta los 34°. A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto por nubes, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en comparación con días soleados. Sin embargo, la alta humedad podría hacer que la sensación térmica se mantenga elevada.

Para el resto de la semana, el pronóstico indica que las temperaturas continuarán siendo cálidas. El lunes 16 de noviembre, se prevé una mínima de 22° y una máxima de 37°, con posibilidad de lluvias ligeras. El martes 17, la mínima será de 21° y la máxima de 24°, manteniendo la tendencia de lluvias. El miércoles 18, se espera una mínima de 21° y una máxima de 29°, también con probabilidad de lluvias. Finalmente, el jueves 19, las temperaturas descenderán a una mínima de 19° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras.

En resumen, este domingo 15 de noviembre en Tucumán se presentará un clima cálido y húmedo, con temperaturas que oscilarán entre 20° y 34°. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y tomar precauciones ante la alta humedad.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf