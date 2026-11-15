FOTO: Revelan las primeras imágenes del Miguel Ángel de 450 millones y el heredero argentino del legado

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) -- Las recientes fotografías de Il Giovannino, una escultura que representa a San Juan Bautista niño y mide 30,5 centímetros, revelan la pieza en una vista frontal y posterior, destacando los fragmentos de mano y pie que se han desprendido con el tiempo.

La escultura pertenece a Alejandro B., quien la heredó de su familia, y se estima que podría alcanzar un valor de hasta 450 millones de dólares.

El certificado inédito

El 22 de mayo de 1998, el historiador del arte Ángel Osvaldo Nessi, director del Instituto de Estudios Artísticos y miembro de AICA y de la College Art Association of America, firmó un certificado que se presenta por primera vez. En este documento, se afirma que la escultura, "perdida durante quinientos años, es obra original de Miguel Ángel Buonarroti, realizada a los veinte años por encargo de Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, Florencia 1495".

El dictamen se fundamentó en un exhaustivo estudio de 52 páginas, que incluyó un análisis fotográfico realizado por Néstor Bolognini del Centro de Investigaciones Ópticas y un informe de la Universidad Autónoma de Barcelona que identificó el material como yeso alabastrino.

"Certifico que la obra reproducida al dorso, San Juan Bautista joven, de 305 mm de altura, perdido durante quinientos años, reitero es obra original de Miguel Ángel Buonarroti", subrayó Nessi en su certificación.

Treinta años más tarde, el investigador y documentalista Pablo Semmartin retomó el expediente, recopilando más de 700 documentos originales del archivo de Nessi y reconstruyendo la causa judicial de 1995, además de encargar nuevos análisis.

El resultado fue la monografía titulada Il Giovannino Perduto: una hipótesis atributiva a Miguel Ángel Buonarroti, publicada en el repositorio científico Zenodo (doi.org/10.5281/zenodo.22758278) y en Academia.edu (independent.academia.edu/pablosemmartin).

Los cinco análisis que podrían confirmarlo

1-Análisis isotópico de estroncio, azufre y oxígeno (BRGM, servicio geológico de Francia): Este análisis permite identificar la relación 87Sr/86Sr y los valores d³4S y d¹8O en una microdosis del material, comparando los resultados con la base de canteras históricas de alabastro europeo.

Si la firma coincide con una cantera de la Italia del siglo XV, la escultura se vincularía a la época de Miguel Ángel, ofreciendo una prueba material irrefutable.

2-Fluorescencia de rayos X sobre el atributo metálico (Universidad Autónoma de Barcelona): Este análisis no destructivo determina la composición elemental del objeto que sostiene el niño y los productos de corrosión que lo cubren.

Confirmar que se trata de una aleación de cobre original sería un indicio de autenticidad.

3-Espectroscopía Raman de las incrustaciones oculares (Universidad Autónoma de Barcelona): Este análisis identifica la estructura molecular del material de los ojos, descartando una restauración moderna si coincide con materiales del Quattrocento.

4-Imagen multiespectral e infrarroja de las inscripciones (Universidad de Bolonia): Capturas en diferentes bandas del espectro podrían revelar trazos y microrrelieves invisibles a simple vista.

5-Microtomografía computada (Universidad de Bolonia): Este análisis reconstruye el interior de la pieza en 3D, permitiendo determinar si fue tallada en un único bloque.

Si los resultados respaldan la hipótesis, el mundo del arte podría estar ante el hallazgo más significativo de los últimos 50 años y ante la obra de arte más valiosa que haya estado en suelo argentino.

Mientras tanto, un equipo de producción documentó la vida de Alejandro B. durante meses, resultando en un documental de investigación de cuatro episodios que captura la esencia de un true crime.

La historia comienza el 3 de mayo de 1995, cuando la Policía Federal y la entonces SIDE allanaron la casa familiar en busca de la escultura.

El operativo fue liderado por el juez en lo Penal Económico Julio Cruciani, quien previamente había consultado al nuncio, monseñor Ubaldo Calabresi, sobre la situación.

Según el relato del documental, el nuncio tuvo que informar al Vaticano sobre los eventos que estaban ocurriendo.

La causa, que según el heredero buscaba quedarse con la obra, fue archivada veinte días después, y la escultura nunca apareció.

Posteriormente, el heredero enfrentó intentos de secuestro, años de exilio y una vida en el anonimato, con la obra resguardada en una bóveda.

En paralelo, se estableció un circuito secreto de viajes al Museo del Louvre, encuentros con especialistas en Roma, Londres y Florencia, así como un encuentro con el marchand italiano Carlo Orsi.

Sin embargo, la historia no concluyó en los años 90, ya que continuó desarrollándose durante el rodaje del documental.

Durante el rodaje, comenzaron a surgir amenazas y seguimientos inusuales, todos registrados por las cámaras del equipo.

Además, un hecho de inseguridad grave llevó a suspender la producción durante un año y a trasladar parte del trabajo a Estados Unidos.

La obra no podía trasladarse a los estudios de filmación, así que el equipo completo tuvo que desplazarse a la bóveda donde se resguarda.

Muchos de los que participaron en la producción tuvieron que renunciar a que sus nombres aparecieran en los créditos.

El documental incluye testimonios de jueces de la causa, testigos anónimos, agentes de inteligencia, expertos en arte y psiquiatras. La situación cambió también la narrativa del relato.

Para proteger al heredero, la producción optó por mostrar a tres personajes: uno real y dos actores. Esta decisión, inicialmente tomada por motivos de seguridad, se convirtió en el eje central del documental.

Durante cuatro episodios, el público deberá decidir a quién creer. La respuesta será revelada al inicio del cuarto episodio, donde por primera vez se mostrará la escultura en toda su dimensión.

Agencia NA