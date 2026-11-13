Los peligros de los alargadores: incendios y daños millonarios en los hogares

FOTO: Los peligros de los alargadores en el hogar

Los alargadores son una solución práctica cuando una toma de corriente está fuera de alcance, pero su uso indebido puede tener consecuencias devastadoras. Según datos de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), entre 2020 y 2024, los departamentos de bomberos de los Estados Unidos respondieron a un promedio estimado de 1,076 incendios en estructuras residenciales relacionados con alargadores cada año.

Estos incidentes resultaron en un promedio de 37 muertes y 91 lesiones civiles anuales, además de causar daños directos a la propiedad por un total aproximado de $64 millones cada año. La información destaca la importancia de usar estos dispositivos de manera segura y responsable.

La NFPA advierte que los incendios relacionados con alargadores pueden ocurrir por diversas razones, incluyendo el uso de dispositivos de baja calidad, sobrecarga de circuitos y el uso de cables dañados. Por ello, es crucial asegurarse de que los alargadores utilizados cumplan con las normas de seguridad y que no se exceda su capacidad de carga.

Además, se recomienda no conectar varios alargadores entre sí, una práctica conocida como "daisy chaining", que aumenta significativamente el riesgo de incendio. Los expertos sugieren que los usuarios deben revisar periódicamente los cables y los enchufes para detectar signos de desgaste o daño.

En conclusión, aunque los alargadores pueden ser útiles, su uso indebido puede llevar a situaciones peligrosas. La prevención y la educación sobre su uso seguro son fundamentales para evitar tragedias en los hogares. La NFPA continúa trabajando en campañas de concientización para informar a la población sobre los riesgos asociados con el uso inadecuado de alargadores y promover prácticas seguras.