El clima en Rosario: sin tormentas finalmente, ¿cómo sigue el fin de semana?

Las tormentas que habían generado preocupación durante el viernes finalmente no se hicieron sentir en Rosario como se había previsto. Aunque el pronóstico advertía sobre posibles lluvias intensas, ráfagas de viento y hasta caída de granizo, la situación fue diferente en la ciudad. En otras localidades de la provincia sí se registraron precipitaciones y fenómenos de mayor intensidad.

Este sábado por la tarde, en Rosario el panorama es más tranquilo: hace calor, hay momentos de sol y el cielo se presenta parcialmente nublado. Una postal bastante distinta de la que se esperaba a partir de las advertencias meteorológicas difundidas durante la jornada anterior.

En el informe brindado al comienzo del fin de semana, Jorge Giometti había explicado a Cadena 3 Rosario que distintas celdas de tormenta se regeneraban y afectaban al sur provincial, con precipitaciones intensas, granizo y ráfagas de viento.

También advertía que algunas podían avanzar hacia Rosario durante la noche y la madrugada del sábado. Además, señalaba que, después de algunas mejoras temporarias, podían volver a desarrollarse áreas de tormenta entre el cierre del domingo y la madrugada o el mediodía del lunes, con posibilidad de fenómenos localmente intensos.

Por el momento, el panorama para lo que resta del fin de semana presenta mejores perspectivas. Para este sábado se esperaba que las precipitaciones fueran perdiendo intensidad durante la mañana, con una mejora desde el mediodía y una tarde sin lluvias. La temperatura máxima prevista ronda los 29 grados.

Para el domingo, en tanto, el pronóstico anticipa una jornada sin precipitaciones en Rosario, aunque con cielo mayormente nublado. Se espera además un descenso de temperatura, con una mínima de 16 grados y una máxima de 26.

De todos modos, las advertencias realizadas por Giometti invitan a mantener la atención sobre la evolución del tiempo durante el comienzo de la próxima semana, especialmente ante la posibilidad de que la inestabilidad vuelva a ganar terreno entre el domingo y el lunes. La evolución de las condiciones y los próximos informes permitirán determinar si finalmente se concretan esos episodios de tormenta.

Así, después de un viernes marcado por los alertas y las previsiones de mal tiempo, Rosario atraviesa un sábado con calor, claros de sol y sin lluvias. El domingo, de acuerdo con el pronóstico disponible, también tendría condiciones más estables.