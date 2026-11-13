Escupitajo a Lilia Lemoine: fiscal de Rosario pide 10 días de prisión para mujer que la increpó

El fiscal Ramiro González Raggio pidió diez días de prisión preventiva para Mariela Franco, la mujer de Rosario que increpó y escupió en la cara a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, quien contratacó con una cachetada y luego decidió radicar una denuncia contra la mujer.

El episodio ocurrió el 20 de junio pasado en las calles Buenos Aires y Rioja durante el acto oficial por el Día de la Bandera mientras el presidente Javier Milei brindaba su discurso.

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La causa judicial se encuentra abierta y en manos del fiscal González Raggio, de la Unidad Especializada en Investigaciones Estratégicas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Franco fue acusada del delito de agresión física sin empleado de arma y la fiscalía solicitó diez días de prisión preventiva. El tema se resolverá el próximo viernes 20 de noviembre en una audiencia en el Centro de Justicia Penal preliminar al juicio que se llevará a cabo más adelante.

Maximiliano Ruppani, uno de los abogados defensores de Franco, explicó que "la ley prevé para un casi así, un máximo de 20 días de arresto y el fiscal pidió 10 días, en una acusación que será tratada el viernes 20 de noviembre".

"Entendemos que no corresponde el encuadre jurídico que le dio el fiscal a esta denuncia. Más allá de lo reprochable de un escupitajo que está filmado, el encuadre legal es otro", argumentó.

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E indicó: "Creemos que esto está más cerca de una injuria, que debe resolver por querella privada, no por intervención de un fiscal", debido a que, "el delito de injuria está en el Código Penal y prevé multas".

Precisó que "el fiscal utilizó un tipo penal que prevé hasta 20 días de arresto y pidió 10. Lemoine reacciona aplicando una cachetada. Eso también se ve en el video. Franco realizó una denuncia por lesiones leves a la que todavía no se le asignó fiscal".

"Extraoficialmente me dijeron que va a quedar en una contravención y será desestimada. Entonces hay una diferencia. La denuncia de Franco no prospera y la de Lemoine avanza incluso con un pedido de prisión por 10 días", cerró.