Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este sábado 14 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Santa Fe indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 26° y una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 70%, lo que genera un ambiente cálido y algo pegajoso. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el suroeste, contribuyendo a la circulación del aire en la zona. La presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Para este sábado 14 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento moderado que puede ofrecer algo de alivio ante el calor. No se prevén lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente estable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Santa Fe indica: el domingo 15 de noviembre, mínima de 17° y máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 16 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 34°, con cielo cubierto. Para el martes 17 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 29°, con lluvias de intensidad moderada. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con cielo nublado. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 31°, con cielo cubierto.