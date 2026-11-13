Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 13 de noviembre

Hoy, viernes 13 de noviembre de 2026, el clima cambiario presenta variadas opciones de cotización para el dólar americano en Argentina, con una marcada diferencia entre el dólar oficial, el dólar blue y otras alternativas disponibles. La cotización del dólar oficial se registra en $1.570 para la venta y $1.520 para la compra, lo que refleja el tipo de cambio administrado por el gobierno a través del Banco Central. Este valor es clave para determinar el costo de productos importados y, por ende, afecta los precios finales al consumidor.

En el mercado informal, el dólar blue alcanza una paridad de $1.570 tanto para compra como para venta, lo que evidencia una estabilización en su cotización en relación a días pasados. El dólar blue a menudo refleja percepciones de los ciudadanos sobre la economía y la confianza en la moneda local. En este contexto, su estabilidad es señal de ciertos equilibrios en la demanda de dólares.

Otra opción interesante es el dólar bolsa, que se encuentra a $1.577,5 para la venta y $1.575,7 para la compra. Este mecanismo permite a los inversores adquirir dólares de manera legal a través de la compra de acciones o bonos en el mercado local, subrayando la relevancia de los canales formales en el acceso a la divisa.

Por otro lado, el dólar contado con liquidación (CCL), se encuentra en un nivel más elevado, situándose en $1.670,3 para la venta y $1.669,9 para la compra. Este tipo de cambio se utiliza mayormente por empresas e inversores que buscan transferir divisas al exterior.

La situación del dólar cripto presenta una cotización de $1.670 para la venta y $1.662,33 para la compra, reflejando el impacto de criptomonedas en el mercado de cambios, aunque su utilización todavía es relativamente marginal.

Por último, el dólar tarjeta, que se utiliza en compras realizadas con tarjetas en el exterior, presenta un costo de $2.041 para la venta y $1.976 para la compra. Este tipo de cambio, elevado debido a los impuestos aplicados, podría llevar a muchos consumidores a revaluar sus gastos en el extranjero.

La variabilidad de estas cotizaciones y su impacto en la economía local son factores que deben considerarse al momento de realizar cualquier tipo de transacción. Desde efectos directos en el costo de vida hasta cómo influye en las decisiones de inversión, la fluctuación del dólar es relevante no sólo para quienes comercian de forma directa con divisas, sino para toda la población en general.