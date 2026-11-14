Tres extorsiones y amenazas telefónicas: preso seis años por delito intrafamiliar

Un hombre de 31 años fue condenado a seis años y seis meses de prisión efectiva por su participación en tres hechos de extorsión contra un familiar, ocurridos en febrero de 2024 en Rosario. Las maniobras incluían amenazas telefónicas, exigencias de dinero y entregas de efectivo en inmediaciones de contenedores de residuos.

La sentencia fue dictada el 12 de noviembre de 2026 en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde la jueza de primera instancia Marcogliese homologó un procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía, representada por la fiscal Lucía Cornier, y aceptado por la defensa. El condenado fue identificado como Jonatan Hernán Vall, quien recibió la pena por tres hechos de extorsión consumados, en concurso real y en carácter de coautor.

De acuerdo con la investigación, Vall actuó junto a Joana Cañete, quien ya había sido condenada por su participación en los mismos episodios. La primera extorsión ocurrió el 31 de enero de 2024, alrededor de la 1.27, cuando la víctima regresaba en su vehículo junto a su familia y recibió un llamado de un número desconocido.

Según la acusación, Vall habría distorsionado su voz para evitar ser reconocido y le exigió el pago de 250 mil pesos, bajo amenazas de presentarse en su domicilio. Además, le manifestó que conocía a sus familiares. Ante el temor, la víctima logró reunir 185 mil pesos y, siguiendo las instrucciones recibidas, se dirigió hasta la zona de bulevar Seguí y Río de Janeiro, donde entregó el dinero en mano a unos hombres que estaban junto a un volquete.

El segundo episodio se produjo el 4 de febrero de ese mismo año, cerca de la 1.44. En esa oportunidad, la víctima se encontraba en su domicilio con familiares cuando recibió dos llamadas de un número desconocido. Nuevamente, el extorsionador habría distorsionado su voz y utilizado información personal para intimidar al grupo familiar.

Luego exigió 300 mil pesos, aunque la víctima manifestó que no contaba con esa suma. Tras varios llamados durante la noche, acordaron la entrega de 120 mil pesos, que fueron colocados en una bolsa de plástico al costado de un volquete. Según la investigación, un conocido de la víctima observó cómo unos hombres retiraban el dinero y, a pocos metros, se lo entregaban a una persona cuyas características físicas coincidían con las de Vall.

El tercer hecho tuvo lugar el 6 de febrero de 2024, alrededor de las 2.07, mediante una modalidad similar. Después de reiteradas comunicaciones telefónicas, la víctima consiguió reunir 20 mil pesos y los entregó junto a un volquete en la zona de bulevar Seguí y Crespo, en Rosario.

La investigación también señaló que, luego de realizar esa entrega, la víctima se dirigió hasta la vivienda de Joana Cañete. Allí observó que, instantes después, Vall ingresaba al domicilio a bordo de una motocicleta.

Por su parte, Cañete había sido condenada el 21 de agosto de 2025, también mediante un procedimiento abreviado. En aquella oportunidad recibió una pena de prisión condicional, con reglas de conducta, por los tres hechos de extorsión consumados, en calidad de partícipe secundaria.