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Tragedia en Catamarca: una mujer fallece arrastrada por una correntada en medio del temporal

La víctima fue identificada como Sara Norma Castillo y fue sorprendida por el caudal de agua cuando salió de su casa.

14/11/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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Tragedia en Catamarca: una mujer fallece arrastrada por una correntada en medio del temporal

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Buenos Aires, 14 de noviembre (NA) — Un intenso temporal ha causado serias complicaciones en Catamarca y Córdoba en las últimas horas, dejando como saldo la muerte de una mujer arrastrada por una correntada en la capital catamarqueña. En Córdoba, los bomberos llevaron a cabo el rescate de un hombre que había quedado atrapado en el río Suquía.

La víctima, identificada como Sara Norma Castillo, tenía alrededor de 60 años. Su cuerpo fue localizado en la avenida Güemes Oeste, a la altura de la calle Vicente Ponessa, en San Fernando del Valle de Catamarca, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Según las primeras reconstrucciones, había salido de su hogar para proteger su automóvil ante la posibilidad de granizo, pero fue sorprendida por la fuerza del agua y arrastrada aproximadamente una cuadra.

Los vecinos que presenciaron el hecho alertaron a la Policía, que llegó al lugar y sacó a la mujer del agua, intentando reanimarla mediante maniobras de RCP. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano y el personal del SAME constató su fallecimiento.

La hija de Castillo también fue alcanzada por la corriente en el mismo sector, pero logró ser rescatada con vida y trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde permanece bajo observación y se encuentra fuera de peligro, según reportó La Unión Digital.

La autopsia realizada en la morgue judicial determinó que Castillo falleció por asfixia por sumersión y politraumatismos. En la escena trabajaron peritos de Criminalística, miembros del Cuerpo Interdisciplinario Forense y personal de la Unidad Judicial N° 6, bajo las órdenes del fiscal Ricardo Córdoba Andreatta.

Córdoba: calles inundadas y un hombre rescatado del río Suquía

En Córdoba, las tormentas comenzaron el viernes por la tarde, avanzando desde el sudeste provincial hacia Río Cuarto y la capital, donde se reportaron calles inundadas, granizo y fuertes ráfagas.

Uno de los incidentes más críticos ocurrió en el río Suquía, a la altura del puente Avellaneda, donde un hombre quedó atrapado en el cauce durante la tormenta. La Policía y los Bomberos desplegaron un operativo para ayudarlo, enfrentando las dificultades que presentaba la corriente.

Durante el rescate, uno de los agentes logró acercarse al vehículo y el conductor pudo salir por una de las ventanas. Posteriormente, recibió asistencia para descender del capot y dirigirse a la orilla, mientras los rescatistas utilizaban una soga para evitar que la corriente lo arrastrara. El hombre finalmente logró quedar a salvo.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Catamarca?
Un fuerte temporal causó la muerte de una mujer arrastrada por una corriente de agua.

¿Quién fue la víctima?
La víctima fue identificada como Sara Norma Castillo, de aproximadamente 60 años.

¿Dónde se encontró el cuerpo?
El cuerpo de Castillo fue hallado en la avenida Güemes Oeste de San Fernando del Valle de Catamarca.

¿Qué sucedió con la hija de la víctima?
La hija de Castillo también fue alcanzada por la corriente, pero fue rescatada y está fuera de peligro.

¿Qué se informó sobre la causa de muerte?
La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y politraumatismos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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