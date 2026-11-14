Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este sábado 14 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región deen el día de hoy.

Ahora

En este momento,experimenta un estado de cielo con, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es similar, también de 20°. La humedad se encuentra en un 73%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es de 8000 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el noreste, contribuyendo a un ambiente fresco.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Para el día de hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. Las condiciones decontinuarán a lo largo del día, con una humedad que se mantendrá alta. El viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la tarde. La visibilidad se mantendrá adecuada, permitiendo un desplazamiento seguro por la ciudad.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enseguirá presentando lluvias ligeras. El domingo 15 de noviembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 29°. Para el lunes 16 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 18° y 33°. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 27°. El miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 31°. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 23°.