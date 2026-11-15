Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 15 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes, con una temperatura de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 36%. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el suroeste. La presión atmosférica se encuentra en 1015 hPa.

El clima hoy domingo 15 de noviembre

Para este domingo 15 de noviembre, se prevé una temperatura mínima de 20° y una máxima de 32°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a un día agradable y soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se anticipan con un clima similar, aunque se prevén lluvias ligeras. El lunes 16 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 32°. El martes 17, se espera una mínima de 17° y una máxima de 26°. Para el miércoles 18, la mínima será de 15° y la máxima de 24°. El jueves 19, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 26°. Finalmente, el viernes 20, la mínima será de 15° y la máxima de 25°.