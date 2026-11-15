Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo 15 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 23°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 88%, lo que genera una atmósfera bastante cargada. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el oeste, mientras que la presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy domingo 15 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 20° y una máxima de 32°. A lo largo del día, la humedad alta y la posibilidad de lluvias moderadas podrían afectar la sensación térmica. El viento se mantendrá suave, lo que podría contribuir a la sensación de calor en la tarde.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Tucumán se caracterizará por temperaturas elevadas y lluvias. El lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 22° y una máxima de 36°, con lluvias moderadas. El martes 17, la mínima será de 22° y la máxima de 27°, también con lluvias. Para el miércoles 18, se anticipa una mínima de 21° y una máxima de 30°, con lluvias moderadas. El jueves 19, la mínima será de 20° y la máxima de 21°, continuando con la tendencia de lluvias. Finalmente, el viernes 20, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 21°, con lluvias moderadas.