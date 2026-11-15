Rosario pone en circulación este lunes la primera tanda de 93 colectivos a GNC

FOTO: Algunos de los colectivos de la nueva flota.

Los primeros colectivos de la nueva tanda de 93 unidades a gas natural comprimido (GNC) comenzarán a circular este lunes 16 de noviembre en Rosario. La incorporación forma parte del proceso de renovación de la flota del transporte urbano de pasajeros y representa más del 15% del total de vehículos del sistema.

El intendente Pablo Javkin anunció la llegada de las unidades, que arribaron este viernes 13 y fueron trasladadas desde el Puerto Terminal de Zárate hacia las bases operativas de las empresas Rosario Bus y Movi.

La primera etapa estará destinada a renovar por completo la línea 103, que conecta el extremo norte con el sur de Rosario y también llega a Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez.

El resto de los colectivos se incorporará progresivamente para renovar las líneas 115, 120 y 129. Según anticipó la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli, antes de finalizar noviembre las 93 unidades estarán en circulación.