En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Argentina

En vivo

Amamos los Domingos

Chema Forte

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Fernando Varea

En vivo

Ranking de la semana

Nadia Cabrera

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Rosario pone en circulación este lunes la primera tanda de 93 colectivos a GNC

Las nuevas unidades comenzarán a prestar servicio con la renovación completa de la línea 103. El municipio prevé que antes de finalizar noviembre los 93 vehículos estén incorporados al sistema de transporte urbano.

15/11/2026 | 10:54Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Algunos de los colectivos de la nueva flota.

FOTO: Algunos de los colectivos de la nueva flota.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Los primeros colectivos de la nueva tanda de 93 unidades a gas natural comprimido (GNC) comenzarán a circular este lunes 16 de noviembre en Rosario. La incorporación forma parte del proceso de renovación de la flota del transporte urbano de pasajeros y representa más del 15% del total de vehículos del sistema.

El intendente Pablo Javkin anunció la llegada de las unidades, que arribaron este viernes 13 y fueron trasladadas desde el Puerto Terminal de Zárate hacia las bases operativas de las empresas Rosario Bus y Movi.

La primera etapa estará destinada a renovar por completo la línea 103, que conecta el extremo norte con el sur de Rosario y también llega a Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez.

El resto de los colectivos se incorporará progresivamente para renovar las líneas 115, 120 y 129. Según anticipó la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli, antes de finalizar noviembre las 93 unidades estarán en circulación.

Lectura rápida

¿Qué comenzará a circular en Rosario? Los primeros colectivos de 93 unidades a gas natural comprimido (GNC).

¿Quién anunció la llegada de las unidades? El intendente Pablo Javkin.

¿Cuándo comenzarán a circular los nuevos colectivos? El lunes 16 de noviembre.

¿Dónde fueron trasladadas las unidades? Desde el Puerto Terminal de Zárate hacia las bases operativas de Rosario Bus y Movi.

¿Por qué se incorporan estas unidades? Para renovar la flota del transporte urbano de pasajeros en Rosario.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf