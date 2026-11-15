Rosario pone en circulación este lunes la primera tanda de 93 colectivos a GNC
Las nuevas unidades comenzarán a prestar servicio con la renovación completa de la línea 103. El municipio prevé que antes de finalizar noviembre los 93 vehículos estén incorporados al sistema de transporte urbano.
15/11/2026 | 10:54Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Algunos de los colectivos de la nueva flota.
Los primeros colectivos de la nueva tanda de 93 unidades a gas natural comprimido (GNC) comenzarán a circular este lunes 16 de noviembre en Rosario. La incorporación forma parte del proceso de renovación de la flota del transporte urbano de pasajeros y representa más del 15% del total de vehículos del sistema.
El intendente Pablo Javkin anunció la llegada de las unidades, que arribaron este viernes 13 y fueron trasladadas desde el Puerto Terminal de Zárate hacia las bases operativas de las empresas Rosario Bus y Movi.
La primera etapa estará destinada a renovar por completo la línea 103, que conecta el extremo norte con el sur de Rosario y también llega a Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez.
El resto de los colectivos se incorporará progresivamente para renovar las líneas 115, 120 y 129. Según anticipó la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli, antes de finalizar noviembre las 93 unidades estarán en circulación.
Lectura rápida
¿Qué comenzará a circular en Rosario? Los primeros colectivos de 93 unidades a gas natural comprimido (GNC).
¿Quién anunció la llegada de las unidades? El intendente Pablo Javkin.
¿Cuándo comenzarán a circular los nuevos colectivos? El lunes 16 de noviembre.
¿Dónde fueron trasladadas las unidades? Desde el Puerto Terminal de Zárate hacia las bases operativas de Rosario Bus y Movi.
¿Por qué se incorporan estas unidades? Para renovar la flota del transporte urbano de pasajeros en Rosario.