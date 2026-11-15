Santa Fe evacuó cerca del 90% de la hacienda de las islas por El Niño

La crecida del río Paraná, impulsada por el fenómeno de El Niño, obligó a desplegar un operativo para retirar el ganado de las zonas anegables del territorio insular santafesino. Según los relevamientos del Gobierno provincial, ya se evacuó cerca del 90% de la hacienda que se encontraba expuesta al avance del agua.

De un stock inicial superior a las 700.000 cabezas relevadas en agosto, actualmente permanecen entre 80.000 y 90.000 animales en las islas. De acuerdo con los sondeos oficiales, la mayoría se encuentra en sectores altos y bajo un esquema de manejo planificado.

La diferencia con los registros administrativos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que todavía contabilizan cerca de 170.000 cabezas en territorio insular, responde a demoras en la actualización de los movimientos. Parte de los productores realizó los traslados mediante el Certificado Provisorio de Tránsito Animal (CPTA) y otros todavía tienen pendiente completar los Documentos de Tránsito Electrónico (DTE).

El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, confirmó que la situación más crítica en el humedal está controlada, luego de participar de una reunión del Comité Operativo de Emergencia.

"La hacienda en isla, que era el principal problema, ya ha sido retirada. Quedaron unas 80.000 cabezas. Por el sondeo que hicimos estos días, mucho de lo que queda -insistimos que es mayoritariamente programado- permanece en islas altas, por lo que hoy no tenemos un conflicto crítico en el territorio insular", señaló.

Controles sanitarios y asistencia a los productores

Con el traslado de la mayor parte de los animales, el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Gustavo Puccini, concentra ahora sus tareas en el seguimiento sanitario de los rodeos y en las condiciones de recepción en los establecimientos continentales.

La Provincia trabaja junto con Senasa para verificar los destinos de los animales y garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. También continúan vigentes las flexibilizaciones normativas gestionadas ante el organismo nacional para agilizar los traslados hacia departamentos santafesinos como Vera, General Obligado, San Justo y San Cristóbal, además de otras provincias como Córdoba, Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero.

En paralelo, el Gobierno provincial reforzó la difusión del Registro de Ofrecimientos de Pastajes y Reservas de Forrajes (Ropeca), una plataforma destinada a vincular a productores que necesitan reubicar su hacienda con quienes disponen de campos o alimento para ofrecer.

El registro cuenta actualmente con 45 oferentes activos, entre superficies de pastaje y reservas de rollos. La disponibilidad se concentra principalmente en la región centro, con opciones en los departamentos San Justo y San Cristóbal.

Prevención de enfermedades en las zonas rurales

Otro de los ejes de trabajo está relacionado con los riesgos sanitarios derivados de los terrenos anegados. Durante el Comité de El Niño se acordó un abordaje conjunto entre los ministerios de Desarrollo Productivo y Salud para reforzar la prevención de enfermedades.

Mántaras anticipó que las acciones estarán orientadas principalmente a la leptospirosis y la encefalomielitis equina, además de acompañar la campaña de prevención del dengue.

El operativo también mantiene medidas específicas para facilitar el movimiento de animales. Entre ellas, continúa habilitado el cruce en las defensas de San Javier para el paso de arreos y la descarga fluvial diurna en Puerto Reconquista, bajo supervisión de Prefectura Naval.

Además, se mantiene la obligatoriedad del uso de chalecos salvavidas, la prohibición de maniobras nocturnas y los patrullajes de Seguridad Vial y Protección Civil sobre la ruta provincial 1 y la ruta nacional 11.

La situación productiva en el resto de Santa Fe

Fuera de la cuenca del Paraná, el panorama productivo provincial presenta condiciones de normalidad. Según indicó el secretario de Agricultura y Ganadería, la cosecha de trigo avanza favorablemente y la siembra de los cultivos de gruesa se desarrolla sin inconvenientes significativos.

"En el resto de la provincia no hay episodios de precipitaciones importantes, más allá de algunos granizos puntuales. Se está levantando muy bien la cosecha de trigo y la siembra de gruesa también viene muy bien. Salvo lo que es zona insular, la actividad se desarrolla con normalidad", concluyó Mántaras.