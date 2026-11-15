Cáncer de pulmón: 903 tratamientos en desarrollo impulsan una nueva era de medicina personalizada

Buenos Aires, 15 noviembre (NA) -- Durante décadas, el cáncer de pulmón fue uno de los tipos de cáncer más difíciles de tratar. Sin embargo, los avances científicos han comenzado a cambiar esta realidad: la identificación de alteraciones moleculares específicas en los tumores ha permitido el desarrollo de terapias dirigidas, ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Con motivo del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, que se celebra el 17 de noviembre, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) subraya la importancia de la investigación y la innovación para combatir una enfermedad que sigue siendo uno de los tipos de cáncer más comunes en el país, con aproximadamente 13 mil nuevos casos cada año y es la principal causa de muerte por cáncer.

Un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas revela que uno de los avances más significativos es la medicina personalizada, que permite adaptar los tratamientos a las características biológicas de cada tumor. Esto se logra mediante estudios específicos que buscan biomarcadores, como alteraciones genéticas o proteínas (como EGFR, ALK, ROS1 y PD-L1), que pueden predecir la respuesta a ciertos tratamientos.

"Dos pacientes con cáncer de pulmón pueden tener tumores que, aunque parezcan similares, se comporten de manera muy diferente. Conocer su perfil molecular permite identificar qué mecanismos impulsan el crecimiento de las células tumorales y, en determinados casos, actuar específicamente sobre ellos. Esto representa un cambio profundo respecto de los abordajes tradicionales y permite tomar decisiones terapéuticas con mayor información", explicó la Dra. Rosana Felice, asesora médica de CAEMe.

La evolución también se observa en las alternativas terapéuticas disponibles. A la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, se suman las terapias dirigidas, que actúan sobre alteraciones moleculares específicas, y las inmunoterapias, que ayudan al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células cancerosas. Dependiendo del tipo de tumor y del estadio de la enfermedad, estas estrategias pueden emplearse de forma aislada o combinada, mostrando beneficios en determinados grupos de pacientes.

Ampliando las posibilidades

El desarrollo de nuevos medicamentos avanza a un ritmo constante. Un estudio internacional de Douglas Insights, actualizado a octubre de 2026, indica que hay 903 candidatos terapéuticos en desarrollo clínico para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, que representa aproximadamente el 85% de los diagnósticos. De ellos, 181 se encuentran en fase III, la etapa avanzada de evaluación previa a una posible aprobación regulatoria.

"La investigación busca desarrollar nuevos medicamentos, pero también responder a preguntas que aún representan desafíos: ¿Cómo tratar tumores resistentes? ¿Cómo prolongar la respuesta a una terapia? y ¿Cómo identificar antes a quienes podrían beneficiarse de cada alternativa? Cada avance amplía el conocimiento disponible y puede convertirse en una nueva oportunidad para los pacientes", agregó la Dra. Felice.

A pesar de estos avances, el diagnóstico tardío sigue siendo uno de los principales obstáculos. La enfermedad puede desarrollarse sin manifestaciones evidentes en sus primeras etapas, y algunos de sus síntomas, como tos persistente, dificultad para respirar, dolor torácico o pérdida de peso inexplicable, suelen confundirse con otras condiciones. La detección temprana y el acceso oportuno a estudios diagnósticos son fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento.

El tabaquismo sigue siendo el principal factor de riesgo, relacionado con cerca del 85% de los casos a nivel mundial. Sin embargo, el cáncer de pulmón no afecta exclusivamente a quienes fuman; se estima que entre el 10% y el 20% de los diagnósticos ocurren en personas que nunca han fumado. Otros factores como la exposición al humo ajeno, la contaminación ambiental y ciertas sustancias presentes en el ámbito laboral también influyen.

"Es importante dejar atrás la idea de que el cáncer de pulmón es una enfermedad que solo afecta a fumadores. Ese prejuicio puede retrasar la consulta y también generar estigmatización. La concientización debe promover hábitos preventivos, favorecer el reconocimiento de los síntomas y acompañar a quienes reciben un diagnóstico, sin culpabilizarlos", manifestó Carolina Martinenghi, directora de Comunicaciones de CAEMe.

Desde la Cámara, enfatizan que el desafío es traducir los avances científicos en beneficios concretos para más personas. Para ello, es crucial fortalecer el acceso al diagnóstico, a las pruebas de biomarcadores y a las alternativas terapéuticas respaldadas por la evidencia, junto con la continuidad de la investigación clínica.

"Hablar de cáncer de pulmón también es hablar de esperanza, pero de una esperanza construida sobre evidencia científica. La innovación está modificando las perspectivas de una enfermedad históricamente asociada a pronósticos desfavorables. El compromiso debe ser que estos avances lleguen a los pacientes que los necesitan", concluyó Martinenghi.