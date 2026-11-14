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Paredes celebra la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina

El capitán y emblema del "Xeneize" expresó su alegría tras meterse en la final de la Copa Argentina.

14/11/2026 | 22:08Redacción Cadena 3

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Paredes habló tras clasificarse en la Copa Argentina.

FOTO: Paredes habló tras clasificarse en la Copa Argentina.

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Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- El capitán y emblema de Boca, Leandro Paredes, manifestó su satisfacción por la victoria frente a Banfield, que les permitió alcanzar la final de la Copa Argentina, donde se enfrentarán a Platense. Paredes destacó el buen momento que atraviesa el "Xeneize": "Disfrutamos del momento, venimos de ser campeones, estamos en una final de Copa Argentina, también de Sudamericana".

Además, Paredes analizó el partido y compartió detalles sobre la mentalidad y estrategia del equipo antes del triunfo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza: "Lo importante era ganar, clasificar y hacerlo bien; lo hemos hecho y estamos en la final".

Noticia en desarrollo...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quién habló tras la clasificación?
Leandro Paredes expresó su alegría por el triunfo de Boca.

¿Qué logró Boca recientemente?
Boca se clasificó a la final de la Copa Argentina tras vencer a Banfield.

¿Contra quién jugará en la final?
Boca se enfrentará a Platense en la final de la Copa Argentina.

¿Cuál fue la mentalidad del equipo?
Paredes destacó que lo importante era ganar y clasificar, lo cual lograron.

¿Cómo se siente Paredes en este momento?
Paredes expresó que disfrutan del momento y vienen de ser campeones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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