Paredes celebra la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- El capitán y emblema de Boca, Leandro Paredes, manifestó su satisfacción por la victoria frente a Banfield, que les permitió alcanzar la final de la Copa Argentina, donde se enfrentarán a Platense. Paredes destacó el buen momento que atraviesa el "Xeneize": "Disfrutamos del momento, venimos de ser campeones, estamos en una final de Copa Argentina, también de Sudamericana".

Además, Paredes analizó el partido y compartió detalles sobre la mentalidad y estrategia del equipo antes del triunfo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza: "Lo importante era ganar, clasificar y hacerlo bien; lo hemos hecho y estamos en la final".

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Agencia NA