Paredes celebra la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina
El capitán y emblema del "Xeneize" expresó su alegría tras meterse en la final de la Copa Argentina.
FOTO: Paredes habló tras clasificarse en la Copa Argentina.
Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- El capitán y emblema de Boca, Leandro Paredes, manifestó su satisfacción por la victoria frente a Banfield, que les permitió alcanzar la final de la Copa Argentina, donde se enfrentarán a Platense. Paredes destacó el buen momento que atraviesa el "Xeneize": "Disfrutamos del momento, venimos de ser campeones, estamos en una final de Copa Argentina, también de Sudamericana".
Además, Paredes analizó el partido y compartió detalles sobre la mentalidad y estrategia del equipo antes del triunfo en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza: "Lo importante era ganar, clasificar y hacerlo bien; lo hemos hecho y estamos en la final".
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Agencia NA
Lectura rápida
¿Quién habló tras la clasificación?
Leandro Paredes expresó su alegría por el triunfo de Boca.
¿Qué logró Boca recientemente?
Boca se clasificó a la final de la Copa Argentina tras vencer a Banfield.
¿Contra quién jugará en la final?
Boca se enfrentará a Platense en la final de la Copa Argentina.
¿Cuál fue la mentalidad del equipo?
Paredes destacó que lo importante era ganar y clasificar, lo cual lograron.
¿Cómo se siente Paredes en este momento?
Paredes expresó que disfrutan del momento y vienen de ser campeones.
[Fuente: Noticias Argentinas]