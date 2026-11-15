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Ángel Rossi reflexionó sobre la visita de León XIV: "Algo tiene que cambiar en nuestra patria"

En su homilía dominical, el arzobispo de Córdoba ahondó en la parábola de los talentos y reflexionó sobre el mensaje que dejó el Papa León XIV en su histórica visita a Argentina. Escuchá.

15/11/2026 | 08:39Redacción Cadena 3

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Ángel Rossi reflexionó sobre la visita de León XIV:

FOTO: Ángel Rossi reflexionó sobre la visita de León XIV: "Algo tiene que cambiar en nuestra patria".

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