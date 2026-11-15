Ángel Rossi reflexionó sobre la visita de León XIV: "Algo tiene que cambiar en nuestra patria"
En su homilía dominical, el arzobispo de Córdoba ahondó en la parábola de los talentos y reflexionó sobre el mensaje que dejó el Papa León XIV en su histórica visita a Argentina. Escuchá.
15/11/2026 | 08:39Redacción Cadena 3
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Santa Misa
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Viaje apostólico. León XIV regresó a Chiclayo ante una impactante multitud: "¡Qué alegría volver a estar con ustedes!"
El Papa presidió una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, en el norte de Perú, donde fue obispo durante ocho años. Agradeció las oraciones por su salud y convocó a los fieles a llevar el Evangelio a la sociedad.
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