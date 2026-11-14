FOTO: La Noche de los Museos en Buenos Aires atrae a miles con actividades culturales gratuitas

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- En la noche de ayer, más de 350 espacios públicos y privados brindaron una amplia variedad de actividades culturales en la 22ª edición de La Noche de los Museos, un evento que invita a los ciudadanos a explorar la riqueza cultural de la Ciudad.

Este encuentro se ha consolidado como uno de los eventos culturales más significativos del año, organizándose en distintos circuitos barriales que abarcan las 15 comunas porteñas. Como parte de las facilidades para los asistentes, el transporte público, incluyendo colectivos, subtes y premetro, fue gratuito durante la jornada, permitiendo que todos los vecinos pudieran participar.

La organización de La Noche de los Museos está a cargo del Ministerio de Cultura, específicamente a través de la Dirección General de Festivales y Noches Culturales y la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico.

La programación de este evento incluye diversas actividades, como talleres, charlas, música en vivo y visitas guiadas especiales. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer colecciones exclusivas y participar en una oferta cultural diversa.

Entre los espacios más destacados para visitar se encuentran museos de arte clásico y contemporáneo, así como recintos dedicados a la historia de la Ciudad y centros relacionados con la música popular. Además, la plataforma FestivalesBA ofrece un mapa interactivo que detalla todos los establecimientos disponibles para facilitar la visita.

A pesar de la variedad de opciones, algunos de los lugares más populares siguen siendo el Museo de Casa Rosada, el Museo de Bellas Artes, el Sarmiento, el Centro Cultural Borges, la Casa de Victoria Ocampo y el Palacio Libertad, entre otros.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que "en Buenos Aires, el encuentro forma parte de nuestro estilo de vida, y la Noche de los Museos es una de sus mejores expresiones". Asimismo, enfatizó que "por una noche, Buenos Aires es un museo a cielo abierto", donde los ciudadanos pueden redescubrir la historia y el patrimonio cultural de la ciudad.

AgenciaNA