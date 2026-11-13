León XIV regresó a Chiclayo ante una impactante multitud: "¡Qué alegría volver a estar con ustedes!"

Una multitud de fieles recibió al papa León XIV en su regreso a Chiclayo, la ciudad del norte de Perú donde desarrolló buena parte de su misión pastoral antes de ser elegido pontífice. Con banderas, pancartas y expresiones de afecto, cientos de miles de personas se congregaron en las Pampas de Pimentel para participar de una misa al aire libre, bajo un intenso sol.

El encuentro tuvo un significado especial para Robert Francis Prevost, quien estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. Durante su llegada, el Papa saludó a los peregrinos desde el papamóvil y luego presidió la celebración religiosa en una extensa explanada ubicada a unos 15 kilómetros de la ciudad.

Las altas temperaturas marcaron la jornada. Para aliviar el calor entre los asistentes, los bomberos utilizaron sus vehículos para lanzar chorros de agua sobre la multitud.

“¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes”, expresó León XIV al comenzar su homilía, en uno de los momentos más emotivos de la celebración.

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Absolutely massive crowds for the Holy Sacrifice of the Mass with Pope Leo XIV in Chiclayo, Peru https://t.co/pOU361n3VU — Catholic Sat (@CatholicSat) November 13, 2026

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El Papa agradeció las oraciones por su salud

Durante su mensaje, León XIV también dedicó unas palabras a quienes lo acompañaron con sus oraciones durante los últimos meses, especialmente en el período de recuperación de su intervención quirúrgica.

“En particular por mi salud en estos momentos de prueba que, con la ayuda de Dios, estoy superando”, manifestó ante los fieles.

El pontífice había sido sometido en octubre a una cirugía en el Hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Según la información difundida, la intervención fue exitosa y los médicos descartaron la necesidad de un tratamiento adicional.

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"Chiclayo": Por la misa del Papa León XIV en Perú https://t.co/4bxK4IQ8pb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 13, 2026

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El agradecimiento tuvo una dimensión especial durante su regreso a Perú, donde mantiene un vínculo personal y pastoral con la comunidad que lo recibió durante años.

Una visita cargada de significado para León XIV

La relación de Prevost con Chiclayo comenzó en noviembre de 2014, cuando fue nombrado administrador apostólico de la diócesis. El 12 de diciembre de ese año recibió la ordenación episcopal y, en septiembre de 2015, asumió como obispo titular.

Permaneció en ese cargo hasta 2023, cuando fue convocado a Roma para presidir el Dicasterio para los Obispos. El 8 de mayo de 2025 fue elegido sucesor de Pedro.

Por eso, su regreso a la región no fue una actividad protocolar más de su agenda internacional. Se trató de un reencuentro con una comunidad en la que desarrolló una parte central de su trayectoria religiosa y con personas que lo acompañaron durante su labor pastoral.

El mensaje de León XIV: evangelización y compromiso con los más necesitados

El eje central de la homilía estuvo puesto en la misión evangelizadora de la Iglesia y el compromiso que deben asumir todos los bautizados.

León XIV citó la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, de Pablo VI, para recordar que “ningún bautizado puede ser indiferente a la tarea de la evangelización, porque esta constituye la misión esencial de la Iglesia”.

Frente al desafío de transmitir la fe en el mundo contemporáneo, propuso dos principios: “poner a Jesucristo en el centro, tanto del anuncio como de la existencia” y mantener la coherencia entre lo que se proclama y la manera de vivir.

El Papa advirtió que evangelizar no significa imponer doctrinas ni confiar exclusivamente en estructuras institucionales, sino dar testimonio de un encuentro real con Jesucristo.

También vinculó la proclamación de la fe con la caridad y la búsqueda de una sociedad más justa, especialmente en relación con quienes atraviesan situaciones de necesidad.

En ese marco, recuperó una reflexión de Benedicto XVI sobre la relación entre la verdad y el amor: “Sin verdad, el amor cae en mero sentimentalismo, y la verdad sin amor se vuelve rígida y fría”.

Próximas paradas de la visita papal

Las actividades en la región continuarán en los próximos días:

• Sábado 14: Participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo y oficiará una misa en Santa Cruz de Succhabamba.

• Domingo 15: Se trasladará hacia Cusco para un encuentro con fieles y el rezo del Ángelus, para luego viajar a Pucallpa y reunirse con representantes de comunidades amazónicas.

• Lunes 16: Concluirá su paso por el país tras visitar una casa de acogida para adultos mayores y presidir una misa en la base aérea Las Palmas, antes de emprender su retorno a Roma.

Informe de Agustín González, enviado especial de Cadena 3 a Perú.