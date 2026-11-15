ASEAN prorroga prohibición a líder de Myanmar por ataques a civiles y falta de paz

MANILA, Filipinas (AP) — Los líderes del Sudeste Asiático manifestaron el domingo que Myanmar no ha cumplido con un plan de paz de 2021 y que su ejército y otros grupos armados siguen atacando a civiles, lo que los llevó a prorrogar la prohibición de que el líder de Myanmar asista a las cumbres anuales del bloque.

La crítica fue lanzada durante la inauguración de las reuniones anuales de cumbre en la capital filipina. Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) revisaron los avances del plan de paz de cinco puntos, propuesto en abril de 2021, con el objetivo de reducir la violencia que estalló tras el derrocamiento de la líder elegida Aung San Suu Kyi. La toma del poder por parte del ejército provocó protestas masivas que fueron reprimidas de manera brutal, lo que llevó a una resistencia armada y a una guerra civil que abarca gran parte del país.

Los líderes de la ASEAN expresaron su "profunda preocupación" por el escaso progreso en la implementación del plan de paz. Instaron a todas las partes implicadas en Myanmar, "en particular a las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y los grupos armados, a desescalar la violencia y detener los ataques selectivos contra civiles y la infraestructura civil, y a reforzar los esfuerzos para generar confianza".

Recientemente, un investigador de derechos humanos de las Naciones Unidas afirmó que el régimen militar de Myanmar estaba atacando intencionalmente a civiles para sembrar el terror y forzarlos a someterse.

La prohibición de que el líder y el ministro de Relaciones Exteriores de Myanmar asistan a las reuniones de cumbre de la ASEAN se mantendrá "hasta que haya avances significativos en la implementación" del plan de paz. Este plan incluye, entre otros puntos, un cese inmediato de las hostilidades y el inicio de un diálogo mediado por el enviado especial del bloque regional.

En el marco de esta prohibición, Myanmar solo puede ser representado por diplomáticos de menor rango, incluso en las reuniones que se llevan a cabo en Manila. Este año, Myanmar debía asumir la presidencia rotativa de la ASEAN y albergar varias reuniones regionales, pero debido a la situación interna, el rol fue transferido a Filipinas.

La secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, actual enviada especial de la ASEAN para Myanmar, afirmó en una conferencia de prensa en Manila: "Todavía hay ciertos bombardeos y desplazamiento de la población de Myanmar, así que paso a paso les planteamos cómo van a abordar este asunto, y lo vamos a monitorear".

La cumbre de tres días, que incluirá conversaciones programadas con líderes mundiales, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump, se centrará en conflictos, incluida la situación en Myanmar, según borradores de los comunicados posteriores a la cumbre.