Clima en Salta: cómo estará el tiempo este domingo 15 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de broken clouds, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 19°, lo que indica un ambiente fresco. La humedad se encuentra en un 88%, lo que contribuye a una sensación de mayor frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el oeste.

El clima hoy domingo 15 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 8° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento serán suaves, con una brisa que podría refrescar el ambiente. La alta humedad podría generar una sensación térmica más baja en las primeras horas del día. No se prevén lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con temperaturas variables. El lunes 16 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 33°, con probabilidad de light rain. El martes 17 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 26°, también con light rain. Para el miércoles 18 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 31°, con condiciones similares. El jueves 19 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 29°, manteniendo la tendencia de light rain. Finalmente, el viernes 20 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 28°, con posibilidad de lluvias ligeras.