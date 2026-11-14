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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este sábado 14 de noviembre

Este sábado 14 de noviembre, Mendoza presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 19° y 30°. Se espera un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

14/11/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo completamente despejado con una temperatura actual de 27°. La sensación térmica se mantiene en 26°. La humedad es del 28%, lo que contribuye a un ambiente seco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este-sureste.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Para este sábado, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 30°. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá baja, lo que hará que la sensación térmica sea bastante agradable. El viento, aunque ligero, puede aportar un leve frescor en las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, Mendoza experimentará un ligero cambio en las condiciones climáticas. El domingo 15 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 16 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 31°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 17 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 25°, también con posibilidad de lluvias. El miércoles 18 de noviembre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 24°, con cielo mayormente nublado. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con condiciones similares de cielo nublado y posibilidad de lluvias.

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