Interrupciones en el tráfico aéreo: un problema en tierra afecta vuelos a miles de kilómetros

FOTO: Por qué un problema en tierra puede afectar vuelos a miles de kilómetros de distancia

Los centros regionales de control del tráfico aéreo en Estados Unidos se comunican mediante una compleja red que es "uno de los sistemas de telecomunicaciones más grandes del país", y las interrupciones como las observadas el viernes, con una paralización nacional de vuelos durante horas, pueden repercutir ampliamente, según un experto en aviación.

Michael McCormick, exgerente del espacio aéreo de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), manifestó que podrían pasar días para que las aerolíneas —muchas de las cuales tuvieron que desviar vuelos— reanuden sus operaciones normales después de que las autoridades levantaran la orden de permanecer en tierra. La orden se levantó en las últimas horas del viernes.

Este es un vistazo a lo que ocurrió, cómo funcionan los centros regionales de control del tráfico aéreo, cómo se comunican los controladores con los pilotos y por qué un problema en tierra puede afectar vuelos a miles de kilómetros de distancia, entre otros temas:

El sistema nacional de control del tráfico aéreo sobrecargó equipos anticuados y provocó fallas "intermitentes" en las comunicaciones y brechas de radar, lo que derivó el viernes en la detención en tierra de aeronaves, que duró más de cuatro horas, informaron el sábado funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump en una sesión informativa.

Un contratista había trabajado el viernes por la tarde en una ubicación remota para reemplazar una sección del cableado antiguo de cobre del sistema —ya descontinuado— por nuevo cable de fibra óptica, explicó el sábado el secretario de Transporte, Sean Duffy. Ese tipo de trabajo se ha realizado en todo el país y en distintas industrias durante décadas, señaló.

"En concreto, tuvimos más de 1.000 intentos de conexión cada 4 a 5 segundos", indicó el secretario. "Y eso nos generó problemas con nuestra comunicación con los aviones, y también provocó cierta interrupción en nuestras señales de radar. Y cuando vemos eso, su seguridad es lo primordial; cerramos el espacio aéreo".

Los aviones que volaban en el momento de la detención en tierra pudieron aterrizar de forma segura utilizando "procedimientos bien conocidos" establecidos para esas circunstancias, afirmó Duffy el viernes.

Desde que el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para ese esfuerzo el año pasado, el gobierno trabaja para modernizar la tecnología obsoleta de la que dependen los controladores de tráfico aéreo. Se han reemplazado kilómetros de cables antiguos de cobre por líneas de fibra óptica, mientras que los viejos sistemas de radio se sustituyen gradualmente en los aeropuertos. Pero el trabajo está lejos de concluir, y Duffy aprovechó las conferencias de prensa del viernes y el sábado para instar al Congreso a aportar más fondos.

La FAA paralizó los vuelos en todo el país el viernes debido a problemas en los centros regionales de control del tráfico aéreo, según un aviso de la FAA.

Estados Unidos opera 22 centros regionales de control del tráfico aéreo, administrados por la FAA, y estos supervisan aeronaves de larga distancia que operan entre aeropuertos de salida y de llegada, de acuerdo con McCormick, profesor asociado y coordinador de programa del Departamento de Ciencias de Aviación Aplicada de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle. McCormick calcula que estos centros de control asumen el control de los vuelos a altitudes superiores a más de 3.000 metros (10.000 pies).

Estos centros, que operan en lugares como Anchorage, Alaska, Houston e Indianápolis, son una de las tres capas que guían a los pilotos. Las torres de los aeropuertos dirigen a los pilotos durante los despegues en los más de 500 aeropuertos que cuentan con torre. Luego, los llamados centros de Control de Aproximación por Radar de Terminal toman el relevo y guían a los pilotos a medida que se alejan más del aeropuerto. Y después, los centros regionales de control asumen el control. Al descender, ocurre lo contrario, indican los expertos.

Los expertos señalan que los controladores de los centros regionales están sentados frente a pantallas de radar y son responsables únicamente de ese espacio aéreo.

"Mientras vuelas, tu vuelo se transfiere de un controlador a otro", explicó Stephen Creamer, presidente de la Air Traffic Control Association, un grupo comercial de fabricantes de equipos vinculados al control del tráfico aéreo. "Ese proceso de transferencia es como tomar la pantalla y la aeronave en una pantalla y asegurarse de que esté en la pantalla de otra persona antes de transferir las comunicaciones a ese siguiente controlador y hacer que el piloto empiece a hablar con él".

McCormick indicó que los centros regionales de control del tráfico aéreo a gran altitud del país necesitan estar conectados a sitios remotos de transmisores o receptores de radio. Eso permite contar con cobertura de radiofrecuencia para comunicarse con las aeronaves.

Esos sitios transmisores están conectados a los centros mediante sistemas de telecomunicaciones, que están en proceso de pasar de cables de cobre a líneas de fibra óptica. La comunicación bidireccional es importante para garantizar —entre otras cosas— que los aviones mantengan una separación segura, señaló.

"Lo que resulta especialmente problemático en este caso es que se trata de lo que se conoce como una interrupción progresiva", señaló McCormick. "En otras palabras, es impredecible y puede afectar a un centro de control del tráfico aéreo ahora y luego mejorar y después afectar a otro centro de control del tráfico aéreo".

Pero él y otros expertos en aviación señalaron que la FAA transita ahora hacia lo que se conoce como enlace de datos controlador-piloto: un sistema digital de mensajería basada en texto que permite que controladores y pilotos intercambien autorizaciones, instrucciones y solicitudes rutinarias a través del enlace de datos en lugar de la radio por voz.

En septiembre, el Aeropuerto Internacional Newark Liberty perdió temporalmente las comunicaciones de radar con aeronaves, después de que una línea de respaldo de fibra óptica fuera cortada inadvertidamente por trabajadores de construcción ferroviaria. Eso obligó a la FAA a cancelar de inmediato cientos de vuelos que entraban y salían del aeropuerto.

Pero expertos del sector aéreo dicen que ese escenario fue diferente de lo ocurrido el viernes. El administrador de la Administración Federal de Aviación, Bryan Bedford, dijo a los periodistas el sábado que la inestabilidad intermitente de frecuencia afectó a hasta 17 de los 22 centros regionales de control aéreo de Estados Unidos.

"Lo que fue único de esto es que se trató de un tipo de falla que no era local porque formaba parte del sistema de comunicaciones", explicó John Hansman, profesor de aeronáutica del MIT cuya investigación incluye tecnología de la información en la aviación. "Se propagó por todo el país".

Andrew Charlton, consultor de aviación, afirmó que el efecto en cadena es increíble.

"La aeronave no solo vuela de A a B y vuelve a B y luego se detiene", señaló. "Luego pasa a C y después a E y da vueltas y vueltas y vueltas. Esto, por supuesto, se agrava si hablamos de vuelos de larga distancia, vuelos internacionales sobre el Atlántico o sobre el Pacífico".

Expertos en aviación señalan que los pilotos aún pueden comunicarse con las aeronaves incluso durante interrupciones intermitentes de las comunicaciones, y mencionan como ejemplo que muchos aviones cuentan con sistemas de telefonía satelital.

Hansman indicó que los pilotos todavía pueden hablar directamente con otros pilotos en aviones a su alrededor por radio. También hay equipos a bordo que les indican a los pilotos si hay aviones cerca, añadió.

Si una torre de control pierde capacidades de radio, también puede comunicarse con los pilotos mediante haces de luz de alta intensidad, que envían señales para alertar si es seguro descender, explicó Hansman.

"Tenemos varios sistemas de respaldo que permiten que los aviones vuelen de manera segura en la medida en que el control del tráfico aéreo aún pueda comunicarse directamente por radio", afirmó.