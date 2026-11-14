Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este sábado 14 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con lluvias ligeras, con una temperatura de 25° y una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 78%, lo que contribuye a un ambiente algo pesado. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el este-noreste. La presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Para este sábado, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 27°. Las lluvias ligeras continuarán durante el día, con un viento suave que no superará los 3 m/s. La alta humedad puede hacer que la sensación térmica se sienta más elevada, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentan con un clima variable. Para el domingo 15 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 35°, con lluvias ligeras. El lunes 16 de noviembre, la mínima será de 22° y la máxima de 37°, con lluvias moderadas. El martes 17 de noviembre, se espera una mínima de 21° y una máxima de 27°, también con lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 22°, con lluvias moderadas. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 20°, con lluvias moderadas.