Central Córdoba perdió por penales ante Cañuelas y se quedó sin chances de ascenso
Después del empate 1 a 1 registrado en el partido de ida, disputado en el estadio Gabino Sosa, la serie se definió en el estadio Jorge Alfredo Arín.
14/11/2026 | 18:33Redacción Cadena 3
FOTO: Primera C: Central Córdoba perdió por penales ante Cañuelas en el Reducido.
Central Córdoba de Rosario se despidió este sábado del Reducido de la Primera C, luego de caer por 6 a 5 en la definición por penales frente a Cañuelas, en el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final.
Después del empate 1 a 1 registrado en el partido de ida, disputado en el estadio Gabino Sosa, la serie se definió en el estadio Jorge Alfredo Arín. Durante los 90 minutos, ninguno de los dos equipos consiguió sacarse diferencias y el marcador terminó sin goles, por lo que la clasificación debió resolverse desde los doce pasos.
En la tanda, el Tambero se quedó con el triunfo por 6 a 5. El arquero local, Estéfano Francesconi, fue determinante al contener el remate de Aaron Quijano. La definición también estuvo marcada por la polémica, debido a un penal que no fue ejecutado nuevamente. Una vez confirmado el resultado, se produjeron incidentes y agresiones entre futbolistas y allegados dentro del campo de juego.
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De esta manera, el conjunto charrúa puso punto final a su participación en la temporada. El equipo rosarino había terminado en el quinto puesto del Grupo B de la Primera C, con 49 unidades, y se quedó sin posibilidades de luchar por el ascenso a la Primera B Metropolitana. En los octavos de final, había conseguido avanzar tras eliminar a Centro Español en una serie que terminó igualada 2 a 2 y se resolvió por penales.
Por su parte, Cañuelas continúa en carrera y disputará las semifinales del Reducido frente al ganador del cruce entre Leones de Rosario y Sportivo Barracas. El equipo rosarino, que perdió 4 a 1 en el partido de ida, tendrá la difícil misión de revertir la serie este lunes, desde las 15, en Bella Vista.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Central Córdoba de Rosario?
Se despidió del Reducido de la Primera C tras perder por 6 a 5 en penales frente a Cañuelas.
¿Quién fue el arquero destacado en el partido?
Estéfano Francesconi, quien contuvo un remate crucial.
¿Cuándo se disputó el partido de vuelta?
El partido se jugó este sábado.
¿Dónde se definió la serie?
En el estadio Jorge Alfredo Arín.
¿Por qué se produjeron incidentes al final del encuentro?
Debido a la polémica por un penal no ejecutado nuevamente y las reacciones de los jugadores.