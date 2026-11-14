SpaceX logra una histórica recuperación de Starship tras misión orbital de más de 22 horas

Buenos Aires, 14 noviembre (NA)- La nave Starship de SpaceX regresó con éxito a Starbase, Texas, tras completar una prolongada misión orbital de más de 22 horas y ejecutar correctamente su maniobra de desorbitación y reingreso a la atmósfera terrestre.

La compañía logró además capturar la segunda etapa del sistema en las instalaciones desde donde había despegado, un hito sin precedentes para el programa espacial liderado por Elon Musk y un avance clave en su objetivo de desarrollar un vehículo totalmente reutilizable.

La misión había comenzado el 13 de noviembre con el decimoquinto vuelo de prueba del mayor cohete construido hasta la fecha. Con una altura de 124 metros, Starship despegó desde la base de lanzamiento de SpaceX en el sur de Texas con el objetivo de poner a prueba nuevas capacidades operativas y avanzar hacia futuras misiones comerciales y de exploración espacial.

Durante las primeras fases del vuelo se produjeron inconvenientes en el propulsor Super Heavy, la primera etapa del sistema. Según había informado la empresa, una anomalía detectada en los sistemas de guiado, navegación y control obligó a cancelar la recuperación prevista del cohete. Como consecuencia, SpaceX optó por descartar el propulsor sobre las aguas próximas al golfo de México, donde terminó destruyéndose, evitando así una maniobra considerada de mayor riesgo.

Pese a ese contratiempo, la segunda etapa continuó su recorrido conforme a lo previsto. La nave alcanzó la órbita terrestre y desplegó con éxito 26 satélites Starlink, ampliando la constelación destinada a brindar servicios de internet satelital a nivel global.

A lo largo de la misión, SpaceX había informado que tanto la nave como su escudo térmico se encontraban en buenas condiciones y que no se registraban inconvenientes que comprometieran el retorno. Esas previsiones se confirmaron finalmente cuando Starship inició la secuencia de regreso, sobrevivió a las extremas temperaturas del reingreso atmosférico y completó con éxito el descenso controlado hacia Starbase.

La captura de la nave en el complejo de lanzamiento representa un paso decisivo para la estrategia de reutilización integral impulsada por Musk. A diferencia de los vehículos espaciales convencionales, Starship está concebida para ser reutilizada de manera rápida y repetida, reduciendo significativamente los costos de acceso al espacio.

El éxito de la operación fortalece los planes de SpaceX de utilizar Starship para el despliegue de grandes cargas útiles en órbita, la expansión de la red Starlink y futuras misiones tripuladas a la Luna y Marte. Asimismo, la compañía estudia emplear este sistema para transportar infraestructura tecnológica y centros de procesamiento de datos al espacio.

Con esta recuperación exitosa, SpaceX suma un nuevo logro técnico en el desarrollo del programa Starship y demuestra avances concretos hacia la construcción de un sistema espacial completamente reutilizable, considerado fundamental para los próximos proyectos de exploración humana más allá de la órbita terrestre.