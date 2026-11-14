Capturaron un yacaré de más de 2 metros en Santa Fe

FOTO: Captura del yacaré en la ciudad de Santa Fe.

Un yacaré overo de aproximadamente 2,5 metros fue capturado este viernes en el barrio 29 de Abril, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. El ejemplar fue encontrado en la intersección de San José y José Cívico, luego de que vecinos alertaran al 911.

FOTO: Captura del yacaré en la ciudad de Santa Fe.

Personal de la Policía Ecológica intervino en el lugar y logró capturar al reptil. Tras el operativo, fue trasladado a la Base Ecológica para permanecer bajo resguardo hasta que pudiera ser evaluado por especialistas.

El animal se encuentra en el Centro de Rescate de La Esmeralda, donde permanece monitoreado por veterinarios. Podría ser liberado durante la próxima semana, siempre que su estado de salud lo permita.



