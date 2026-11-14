Sin agua y con apenas unos baldes de 5 litros: la angustiante situación de 2.000 familias en Salta

Unas 2.000 familias de Misión La Paz y otras 14 comunidades del norte de Salta atraviesan una grave crisis por la falta de agua potable, luego de que el pozo que abastecía a la región dejara de funcionar el pasado lunes. Aunque reciben asistencia de organizaciones humanitarias, muchos habitantes carecen de tanques y recipientes para almacenar el agua que les entregan.

La situación afecta a Misión La Paz, ubicada en el municipio de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia, cerca de la frontera con Paraguay.

Hugo González, vocero de las familias afectadas, describió a Cadena 3 las dificultades que enfrentan los vecinos y reclamó una respuesta urgente de las autoridades. "Algunos no tienen un tanque de 200 o 500 litros. Hay familias que apenas cuentan con bidones de 20 litros o baldes de cinco litros", lamentó González, quien advirtió que la falta de capacidad para almacenar agua agrava la emergencia.

El referente explicó que el problema también alcanza a comunidades originarias y puestos de familias criollas dedicadas a la ganadería, ubicados a varios kilómetros monte adentro, donde las dificultades para acceder al suministro son todavía mayores.

Actualmente, la distribución de agua se realiza con la colaboración de la Cruz Roja y el Centro Misionero Franciscano, que aportan vehículos para trasladar el recurso hasta las familias.

Sin embargo, González señaló que la asistencia resulta insuficiente frente a la cantidad de habitantes afectados. Según detalló, uno de los vehículos transporta alrededor de 1.000 litros de agua, una cantidad que puede agotarse después de abastecer apenas tres viviendas.

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• Un problema que lleva más de un año sin solución

El vocero explicó que el pozo averiado tiene más de 25 años de antigüedad y que desde hace tiempo presentaba problemas de funcionamiento. "Este pozo abastece a más de 2.000 familias de Misión La Paz y otras 14 comunidades de los alrededores. Ya venía con problemas porque estaba arrojando arena", sostuvo.

Además, aseguró que la mala calidad del agua había generado preocupación entre los habitantes, especialmente por la aparición de cuadros de vómitos y diarrea en niños, aunque no se pudo establecer una relación sanitaria directa con el estado del pozo.

González cuestionó la falta de respuestas oficiales y recordó que el 6 de noviembre de 2025 presentaron notas para advertir sobre el deterioro de la perforación y solicitar una solución definitiva.

Según manifestó, en mayo de este año les informaron que la construcción de un nuevo pozo se encontraba en proceso de licitación. Sin embargo, la obra todavía no se concretó. "El Gobierno ya sabía de esta situación. Presentamos las notas el 6 de noviembre del año pasado y a mediados de mayo nos dijeron que ya estaba en licitación", reclamó.

El referente manifestó su preocupación por los plazos administrativos que podría demandar la ejecución de los trabajos. "Ahora nos siguen diciendo que está en licitación. Uno conoce esos procesos: pueden llevar dos o cuatro meses. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir esperando", expresó.

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• Pedido urgente de donaciones

Ante la falta de una solución inmediata, González apeló a la solidaridad de particulares, empresarios y funcionarios para conseguir recipientes que permitan almacenar el agua distribuida por las organizaciones que colaboran con la comunidad. "A toda la audiencia de Cadena 3, a los funcionarios y empresarios que nos estén escuchando, les pedimos colaboración con tanques de 200 litros o bidones", solicitó.

El vocero explicó que incluso contar con recipientes de menor capacidad, siempre que sean aptos para almacenar agua de consumo, representaría una ayuda importante para las familias que actualmente no tienen dónde recibirla.

Mientras esperan la construcción de un nuevo pozo, los habitantes de Misión La Paz y las comunidades vecinas dependen de la asistencia externa para cubrir una necesidad básica, en una región donde las grandes distancias y las elevadas temperaturas profundizan las consecuencias de la emergencia.

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Informe de Elisa Zamora.