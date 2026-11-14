Se hicieron pasar por policías para robar $3 millones y fueron condenados en Tucumán

FOTO: Dos hombres se hacen pasar por policías y cometen un robo

Dos hombres fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional tras hacerse pasar por efectivos policiales para ingresar a una vivienda y cometer un violento robo en la provincia de Tucumán.

Durante el asalto, los delincuentes redujeron a una mujer, la arrojaron al suelo y le inmovilizaron las manos con precintos para impedir que se resistiera.

Una vez que tuvieron a la víctima bajo su control, se apoderaron de tres millones de pesos en efectivo y un teléfono celular, tras lo cual escaparon del lugar.

En el marco del proceso judicial, ambos acusados reconocieron su responsabilidad en el hecho y fueron condenados a tres años de prisión condicional, por lo que no deberán cumplir la pena en una cárcel mientras respeten las condiciones impuestas por la Justicia.

Además, se estableció que deberán abonar una reparación económica de tres millones de pesos a la víctima, como parte de la resolución judicial.

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Informe de Rosalía Cazorla.