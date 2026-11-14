Un devastador temporal en Salta dejó casas destruidas, 250 heridos y una niña de dos años grave

Un violento temporal que azotó el norte de Salta dejó más de 250 personas asistidas, numerosas viviendas destruidas y graves daños materiales en las localidades de Embarcación y Senda Hachada. Las ráfagas de viento, que superaron los 100 kilómetros por hora, provocaron voladuras de techos, derrumbes y caída de árboles. Pese a la magnitud del fenómeno, no se registraron víctimas fatales.

La tormenta ocurrió el jueves 12 de noviembre y generó una emergencia sanitaria que obligó a reforzar la atención médica en la región. Según el Ministerio de Salud Pública provincial, 253 personas recibieron asistencia por traumatismos, cortes y otras lesiones, mientras que las autoridades anunciaron que el lunes comenzarán las tareas de reconstrucción.

Uno de los episodios más graves fue el de una niña de dos años que sufrió un traumatismo encéfalo craneano severo y hundimiento de cráneo después de ser golpeada por un ladrillo durante el temporal.

El director de la Región Sanitaria Zona Norte del Ministerio de Salud Pública de Salta, Víctor Dip, explicó a Cadena 3 que la pequeña se encontraba en una vivienda precaria cuando un árbol cayó sobre la construcción.

Ante el peligro, un vecino intentó trasladarla hasta su domicilio para protegerla. Sin embargo, durante ese trayecto, un ladrillo impactó contra la cabeza de la menor y le provocó las graves lesiones.

La niña fue derivada al hospital San Vicente de Paúl, de San Ramón de la Nueva Orán, donde recibió atención especializada y permaneció bajo observación en terapia intensiva pediátrica.

Dip indicó que, pese a la gravedad inicial del cuadro, la paciente se encontraba estable y lúcida. Posteriormente, las autoridades sanitarias confirmaron su traslado en avión sanitario a la ciudad de Salta para una intervención quirúrgica programada en el Hospital Público Materno Infantil.

El impacto del temporal desbordó la actividad habitual del hospital San Roque de Embarcación, que recibió a unas 150 personas durante la primera hora y media posterior a la tormenta.

Entre los pacientes atendidos hubo personas con traumatismos de tórax, fracturas de muñecas y piernas, heridas cortantes provocadas por chapas y golpes en la cabeza. También se registraron lesiones ocasionadas por la caída de árboles, paredes y estructuras metálicas.

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Dip describió lo ocurrido como una "verdadera catástrofe" y destacó el esfuerzo del personal sanitario, que debió multiplicar su capacidad de respuesta ante la llegada constante de heridos.

La emergencia obligó a incorporar profesionales y ambulancias de localidades cercanas para garantizar la atención de los pacientes. En total, se dispusieron más de diez ambulancias y se realizaron ocho derivaciones de mayor complejidad.

El temporal también dejó un panorama de destrucción en distintos sectores de Embarcación. Numerosas familias sufrieron la pérdida total o parcial de sus techos, mientras que otras viviendas registraron derrumbes, roturas de puertas y vidrios y daños estructurales.

El barrio Las Moras fue uno de los sectores más afectados, con importantes destrozos en propiedades y calles obstruidas por árboles y materiales desprendidos.

Las instalaciones sanitarias tampoco quedaron al margen de los daños. Un centro de salud del barrio San Cayetano sufrió la voladura de parte de su techo, mientras que también se reportaron deterioros en las puertas del sector de terapia intensiva del hospital.

La violencia del fenómeno provocó, además, interrupciones generalizadas de los servicios de electricidad y agua potable.

Según los reportes de las autoridades, el suministro eléctrico había sido restablecido en aproximadamente el 65% de la localidad, mientras que el servicio de agua alcanzaba cerca del 90% de la población.

Mientras continúan los operativos de asistencia, los equipos provinciales y municipales trabajan en el relevamiento de las viviendas afectadas y en la distribución de elementos de primera necesidad.

La reconstrucción comenzará el lunes 16 de noviembre y requerirá importantes recursos materiales, económicos y humanos para reparar las viviendas y recuperar la infraestructura dañada.

El principal desafío será acompañar a las familias que perdieron sus hogares o sufrieron destrozos de consideración, mientras avanzan las tareas para restablecer completamente los servicios esenciales.

La ausencia de víctimas fatales representa el dato más alentador de una emergencia que dejó cientos de damnificados y profundas consecuencias materiales en el norte salteño.

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Informe de Elisa Zamora.