Ocho trapitos detenidos con 346 antecedentes en operativo durante Argentina-Uruguay

FOTO: Varios detenidos durante el operativo del partido de la Selección argentina contra Uruguay.

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- La Policía de la Ciudad llevó a cabo un operativo de seguridad durante el partido entre Argentina y Uruguay, que tuvo lugar en el estadio de Boca, donde se arrestó a ocho trapitos por reiteración, siete de ellos con residencia en la provincia de Buenos Aires, quienes sumaban en total 346 antecedentes.

El operativo ejecutado por la División Contravenciones y Faltas permitió detectar a individuos que ofrecían servicios de trapitos en las cercanías del estadio.

Como resultado de los controles, se identificó y demoró a 70 trapitos, de los cuales 62 fueron notificados y recuperaron la libertad, mientras que los otros ocho quedaron detenidos por reiteración, dado que habían sido identificados realizando la misma actividad dentro de un plazo de 72 horas.

Los ocho detenidos tienen un total de 346 antecedentes, todos relacionados con el artículo 92 del Código Contravencional, que prohíbe el cuidado de vehículos sin autorización. Uno de ellos tiene 77 antecedentes, otro 65, un tercero 59, mientras que los demás presentan 46, 34, 26, 25 y 14 antecedentes, respectivamente.

De los ocho imputados, siete residen en la provincia de Buenos Aires, en localidades como Avellaneda, Monte Chingolo, Quilmes y Ezpeleta, mientras que el restante vive en la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención estuvo a cargo de la Oficina Central Receptora de Denuncias, liderada por Bruno Dibenedetto, quien ordenó la detención de los ocho trapitos por desobediencia y su traslado a la Oficina Central de Identificación (OCI).