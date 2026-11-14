En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Ocho trapitos detenidos con 346 antecedentes en operativo durante Argentina-Uruguay

La Policía de la Ciudad identificó a 70 trapitos durante el partido entre Argentina y Uruguay, de los cuales ocho fueron arrestados por reiterancia en sus actividades delictivas.

14/11/2026 | 10:33Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Varios detenidos durante el operativo del partido de la Selección argentina contra Uruguay.

FOTO: Varios detenidos durante el operativo del partido de la Selección argentina contra Uruguay.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- La Policía de la Ciudad llevó a cabo un operativo de seguridad durante el partido entre Argentina y Uruguay, que tuvo lugar en el estadio de Boca, donde se arrestó a ocho trapitos por reiteración, siete de ellos con residencia en la provincia de Buenos Aires, quienes sumaban en total 346 antecedentes.

El operativo ejecutado por la División Contravenciones y Faltas permitió detectar a individuos que ofrecían servicios de trapitos en las cercanías del estadio.

Como resultado de los controles, se identificó y demoró a 70 trapitos, de los cuales 62 fueron notificados y recuperaron la libertad, mientras que los otros ocho quedaron detenidos por reiteración, dado que habían sido identificados realizando la misma actividad dentro de un plazo de 72 horas.

Los ocho detenidos tienen un total de 346 antecedentes, todos relacionados con el artículo 92 del Código Contravencional, que prohíbe el cuidado de vehículos sin autorización. Uno de ellos tiene 77 antecedentes, otro 65, un tercero 59, mientras que los demás presentan 46, 34, 26, 25 y 14 antecedentes, respectivamente.

De los ocho imputados, siete residen en la provincia de Buenos Aires, en localidades como Avellaneda, Monte Chingolo, Quilmes y Ezpeleta, mientras que el restante vive en la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención estuvo a cargo de la Oficina Central Receptora de Denuncias, liderada por Bruno Dibenedetto, quien ordenó la detención de los ocho trapitos por desobediencia y su traslado a la Oficina Central de Identificación (OCI).

Lectura rápida

¿Qué ocurrió durante el partido?
Se detuvo a ocho trapitos por reiteración en sus actividades delictivas.

¿Quién llevó a cabo el operativo?
La Policía de la Ciudad realizó el operativo de seguridad.

¿Cuántos trapitos fueron identificados?
Se identificaron a 70 trapitos en total.

¿Qué antecedentes tenían los detenidos?
Los detenidos sumaban en total 346 antecedentes relacionados con el cuidado de coches sin autorización.

¿Dónde se llevaron a cabo las detenciones?
Las detenciones se realizaron en las inmediaciones del estadio de Boca.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf