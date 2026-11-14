Cuánto llovió en Córdoba y cómo seguirá el tiempo en los próximos días tras el temporal

Las intensas tormentas que afectaron a Córdoba durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado dejaron importantes precipitaciones, ráfagas de viento y caída de granizo en distintos sectores de la provincia. En el centro de la capital se registraron 32 milímetros de lluvia, según informó el pronosticador del Aeropuerto Córdoba, Marcelo Madelón.

En diálogo con Cadena 3, el especialista explicó que el fenómeno estuvo precedido por una jornada de calor extremo, en la que la temperatura máxima alcanzó los 37,7 grados.

"Ya teníamos una alerta por las tormentas que esperábamos. Ese calor, sumado a la humedad, desembocó en tormentas y chaparrones que en algunos casos fueron muy intensos", señaló.

Madelón precisó que las precipitaciones tuvieron una distribución desigual en el territorio provincial. Mientras que en el oeste, particularmente en la zona de Villa Dolores, las lluvias fueron considerablemente menores, desde Córdoba capital hacia el este se registraron las tormentas más importantes, algunas acompañadas por granizo y fuertes ráfagas de viento.

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• Cómo seguirá el tiempo en Córdoba

Después de las intensas tormentas, el pronosticador anticipó que este sábado las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque durante las primeras horas continuará la nubosidad. "Esperamos un día mucho más tranquilo, cubierto y con lloviznas por lo menos hasta el mediodía. Después puede ir mejorando lentamente", indicó.

La temperatura máxima prevista es de 28 grados, casi 10 menos que el viernes.

Para el domingo, en tanto, se espera el regreso del sol, con viento del noreste y temperaturas en ascenso. La mínima rondará los 18 grados y la máxima se ubicará entre los 30 y 31 grados.

Sin embargo, la mejoría será transitoria. Madelón adelantó que el lunes volverán las tormentas hacia la tarde o la noche, después de una jornada en la que la temperatura podría alcanzar los 30 grados.

El martes se presentaría con mejores condiciones, pero el miércoles y el jueves regresarían las lluvias y los chaparrones. Recién hacia el viernes y el sábado se espera una nueva mejoría.

"La semana viene con más tormentas que calor. Día de por medio tenemos buen tiempo y día de por medio tenemos tormentas y chaparrones", resumió.

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• Cuánto llovió en Córdoba durante 2026

El especialista también analizó los registros de precipitaciones acumuladas durante el año y explicó que, pese a la sensación de que las lluvias fueron extraordinarias, los valores se encuentran apenas por encima de los promedios habituales.

En ese sentido, recordó que octubre estuvo caracterizado por numerosos días nublados y algunas jornadas lluviosas, aunque el volumen total de precipitaciones no superó los registros normales para ese mes. "Octubre fue un mes en el que vimos muy poco el sol. Tuvimos muchos días con nubes, algunos con lluvia y, sin embargo, no fue un mes más lluvioso que lo normal", explicó.

Respecto del acumulado anual, Madelón estimó que Córdoba registra entre 20 y 30 milímetros más de lluvia de lo esperado para esta época del año.

Además, advirtió que diciembre es habitualmente uno de los meses más lluviosos, por lo que las precipitaciones que se produzcan durante las próximas semanas podrían incrementar ese excedente. "Podríamos decir que tenemos algo más de lluvia que lo normal, pero no tanto como parece", concluyó.

Entrevista de "Titi" Ciabattoni.