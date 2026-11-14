Trasladaron a Elcira Giménez González a Buenos Aires, acusada por el crimen de Magalí Levy

FOTO: Traslado de la acusada por el crimen de Magalí Levy: Elcira Giménez González llega a Buenos Aires

La mujer acusada de participar en el asesinato de Magalí Yael Levy, ocurrido en marzo de 2025 en el barrio porteño de Recoleta, fue trasladada a Buenos Aires desde Misiones, donde había sido localizada luego de permanecer prófuga y denunciar que era víctima de trata de personas.

La información fue difundida por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de una publicación en sus redes sociales, en la que confirmó el traslado de Elcira Giménez González y detalló la intervención de organismos argentinos y de la Policía de Paraguay para localizarla e identificarla.

Según precisó la funcionaria, la mujer está acusada de haber participado en el homicidio como entregadora, al hacerse pasar por empleada doméstica de la víctima para facilitar el ingreso de un cómplice al departamento.

Monteoliva destacó que fueron claves los datos aportados por la Policía paraguaya y el trabajo de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). También señaló que la Policía Federal intervino en la investigación, mientras que Gendarmería Nacional confirmó la identidad de la sospechosa y concretó su traslado a la Ciudad de Buenos Aires.

"Ahora tendrá que responder ante la Justicia por el crimen que se le imputa", sostuvo la ministra, quien cerró su mensaje con la frase: "El que las hace, las paga".

Giménez González había sido localizada el lunes 9 de noviembre durante un procedimiento de Gendarmería en Puerto Alcázar, Misiones, cuando viajaba en un vehículo junto a un ciudadano chino y ninguno de los dos pudo acreditar su ingreso regular al país.

Durante el traslado hacia el puente internacional de Posadas, la mujer manifestó haber sido víctima de trata de personas y de abusos sexuales en Paraguay, por lo que se activaron los protocolos de protección correspondientes y fue alojada en una casa refugio.

Sin embargo, las pericias dactiloscópicas y las consultas migratorias permitieron establecer su verdadera identidad y detectar que tenía un pedido de captura nacional e internacional de Interpol por el asesinato de Levy.

La víctima, de 28 años, fue encontrada asesinada el 7 de marzo de 2025 en su departamento de la calle Sánchez de Bustamante al 1200, en Recoleta. De acuerdo con la investigación, murió por asfixia y estaba atada de pies y manos. Además, los autores del hecho se llevaron una caja fuerte y su teléfono celular.

La pesquisa determinó que horas antes del crimen habían ingresado al edificio una mujer vestida como empleada doméstica y un hombre, quienes quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

La principal hipótesis sostiene que Giménez González habría facilitado el acceso de un cómplice al departamento. En el marco de la causa también fue detenido en Paraguay su hermano, Iván Giménez González, mientras que otro hombre identificado como Osmar A. quedó vinculado a la investigación.