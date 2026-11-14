Mosquitos y cascarudos en Rosario: "Las condiciones hicieron que aparecieran en gran cantidad"

El aumento de las temperaturas y las lluvias frecuentes generan condiciones favorables para la aparición de distintos insectos en Rosario. Mosquitos, cascarudos y otros animales comenzaron a hacerse más visibles en distintos sectores de la ciudad, especialmente en zonas cercanas a espacios verdes.

En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, Carlos Tassinato, director de Control de Vectores de la Municipalidad de Rosario, explicó que la cercanía con el río Paraná también influye en este fenómeno. “Tenemos más mosquitos, más insectos, más animales. Tenemos más chances de tener mosquitos que si viviéramos en el desierto”, señaló.

El especialista vinculó el escenario actual con las condiciones climáticas de un año marcado por el fenómeno de El Niño. Según explicó, las lluvias más frecuentes y los períodos húmedos favorecen la supervivencia de las poblaciones de mosquitos. Además, advirtió que los días nublados y las temperaturas moderadas pueden contribuir a una mayor presencia.

Cómo evitar las picaduras

Tassinato recomendó prestar especial atención a los horarios de mayor actividad de los mosquitos: temprano por la mañana y durante el atardecer. También aconsejó utilizar ropa clara, ya que las prendas oscuras pueden resultar más atractivas para estos insectos.

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En cuanto a los repelentes, destacó la eficacia de los productos elaborados a base de DEET. “El mejor repelente conocido es el que está hecho a base de DEET. Es un componente que ya tiene muchos años en uso y es el más efectivo”, afirmó. También mencionó la icaridina como otro principio activo que ofrece buenos resultados.

El funcionario aclaró que la efectividad depende de la concentración del componente activo. Por eso, recomendó revisar los porcentajes antes de comprar un producto. Además, señaló que la citronela puede ser una alternativa en determinadas circunstancias, pero que ante la circulación del dengue es preferible utilizar repelentes de eficacia comprobada.

Dengue y aparición de cascarudos

Respecto del dengue, Tassinato llevó tranquilidad y aseguró que, al momento de la entrevista, no había circulación viral en la ciudad. “Si bien se ha detectado presencia del vector, del mosquito, no hay mosquitos infectados que puedan transmitir la enfermedad”, explicó. Sin embargo, insistió en la importancia de eliminar recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos.

También detalló que el municipio utiliza ovitrampas para detectar indirectamente la presencia del Aedes aegypti. Se trata de dispositivos en los que los mosquitos depositan sus huevos y que permiten realizar un seguimiento semanal. Según indicó, este año la aparición del vector se observó durante noviembre, algo más tarde de lo esperado debido a las temperaturas frescas de octubre.

Por último, se refirió a la aparición masiva de cascarudos en distintos barrios. Explicó que estos insectos se reproducen en la tierra y que las condiciones de humedad y temperatura provocaron que muchos emergieran al mismo tiempo. A diferencia de los mosquitos, no se crían en el agua y no representan un riesgo sanitario: “No transmiten ninguna enfermedad, no son de importancia sanitaria”, concluyó.

Entrevista de Susana Manzelli.