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Boca y Banfield se enfrentan en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina


14/11/2026 | 09:25Redacción Cadena 3

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Se define el segundo finalista de la Copa Argentina.

FOTO: Se define el segundo finalista de la Copa Argentina.

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Boca se enfrentará este sábado con Banfield, en un encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina, y el director técnico Rodolfo Arruabarrena solo mantiene una incógnita en el 11 titular.

En el arco estará el colombiano Álvaro Montero, quien llegó en el último mercado de pases y está cada vez más afianzado bajo los tres palos del “Xeneize”.

En lo que respecta a la defensa, la gran novedad es el ingreso de Malcom Braida para reemplazar en el lateral izquierdo a Lautaro Blanco, quien descansará tras su extensa seguidilla de partidos. En el lateral derecho dirá presente Leandro Lozano y la zaga central estará integrada por Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera.

La única incógnita está en la mitad de la cancha, ya que todavía no está definido si el compañero de Leandro Paredes y Milton Delgado será Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte.

Finalmente, los delanteros elegidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena son el colombiano Sebastián Villa, el uruguayo Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Boca viene de conseguir el primero de sus objetivos la semana pasada, cuando se quedó con el título de Campeón de Liga de manera agónica para quedar primero en la tabla anual gracias al gol del ecuatoriano Enner Valencia contra Defensa y Justicia.

La posible formación de Boca para enfrentar a Banfield: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan? Boca y Banfield se enfrentarán en las semifinales de la Copa Argentina.

¿Cuándo es el partido? El partido está programado para este sábado a las 19 horas.

¿Dónde se jugará el encuentro? El Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza será la sede del partido.

¿Quiénes son los árbitros del partido? El árbitro será Nazareno Arasa y en el VAR estará Lucas Novelli.

¿Qué busca cada equipo? Boca busca una quíntuple corona, mientras que Banfield intenta cerrar el año con un título.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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