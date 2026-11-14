Boca y Banfield se enfrentan en busca de un lugar en la gran final de la Copa Argentina

FOTO: Se define el segundo finalista de la Copa Argentina.

Boca se enfrentará este sábado con Banfield, en un encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina, y el director técnico Rodolfo Arruabarrena solo mantiene una incógnita en el 11 titular.

En el arco estará el colombiano Álvaro Montero, quien llegó en el último mercado de pases y está cada vez más afianzado bajo los tres palos del “Xeneize”.

En lo que respecta a la defensa, la gran novedad es el ingreso de Malcom Braida para reemplazar en el lateral izquierdo a Lautaro Blanco, quien descansará tras su extensa seguidilla de partidos. En el lateral derecho dirá presente Leandro Lozano y la zaga central estará integrada por Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera.

La única incógnita está en la mitad de la cancha, ya que todavía no está definido si el compañero de Leandro Paredes y Milton Delgado será Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte.

Finalmente, los delanteros elegidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena son el colombiano Sebastián Villa, el uruguayo Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Boca viene de conseguir el primero de sus objetivos la semana pasada, cuando se quedó con el título de Campeón de Liga de manera agónica para quedar primero en la tabla anual gracias al gol del ecuatoriano Enner Valencia contra Defensa y Justicia.

La posible formación de Boca para enfrentar a Banfield: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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