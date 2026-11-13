Avril Lavigne celebra su maternidad con un emotivo anuncio y fotos de su hija

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- La reconocida cantante Avril Lavigne ha sorprendido a sus seguidores al revelar que ha dado la bienvenida a su primera hija, acompañando el anuncio con un emotivo posteo en sus redes sociales.

La artista había mantenido en secreto su estado de maternidad hasta este momento, y aún no se ha confirmado si el nacimiento de su hija es reciente o si se trata de un embarazo por medio de vientre subrogado. La identidad de su actual pareja también se mantiene bajo resguardo.

En su publicación, la canadiense compartió un emotivo carrete de imágenes que incluye momentos con su bebé, sus manos entrelazadas con las de la niña y una entrañable imagen de tres zapatillas Vans sobre una patineta, un símbolo de su estilo personal.

En el posteo, "Our Mini Fucking Princess has arrived", que se traduce como "Nuestra pequeña princesa llegó", hace referencia a una de las letras de su popular canción "Girlfriend". La publicación ha generado una gran interacción, acumulando aproximadamente 1,8 millones de "me gusta" en la plataforma social.

A pesar de la alegría que ha generado el anuncio, no se han proporcionado más detalles sobre el nacimiento de la pequeña, dado que Avril Lavigne se ha alejado del ojo público en los últimos años. Su última relación conocida fue con Tyga en 2023.

Además, la artista ha desactivado los comentarios en su publicación sobre la bebé, lo que llevó a sus fans a expresar su asombro en la sección de comentarios de su publicación más reciente.