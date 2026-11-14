Un buque petrolero embistió a un crucero en Estados Unidos: volcó con casi 200 personas a bordo

FOTO: Un petrolero chocó contra un crucero en EE.UU. y lo hizo volcar: 32 hospitalizados.

Un buque petrolero embistió este viernes a un crucero fluvial que permanecía atracado en el puerto de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y provocó que la embarcación comenzara a hundirse hasta volcar en el río Misisipi. Las 197 personas que se encontraban a bordo fueron localizadas con vida y 32 debieron ser hospitalizadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 12.30, hora local, cuando el petrolero Atlantic Asphalt perdió el control e impactó contra el American Heritage, perteneciente a la compañía American Cruise Lines. En el crucero viajaban 147 pasajeros y 50 tripulantes, según el balance difundido por las autoridades municipales.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, explicó que la embarcación turística se encontraba en el puerto para permitir el descenso de sus pasajeros cuando se produjo la colisión.

Tras el impacto, comenzó un operativo de evacuación, pero el crucero empezó a ingresar agua y terminó volcando mientras todavía había personas a bordo.

La situación obligó a desplegar un importante operativo de rescate, ya que varios ocupantes cayeron al río, mientras otros intentaban mantenerse a salvo aferrados a la estructura del barco.

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Moreno confirmó que todas las personas fueron localizadas y que 32 tuvieron que ser trasladadas a centros de salud. Según la funcionaria, ninguna se encontraba en estado crítico.

En las tareas de emergencia participaron la Policía Portuaria, los departamentos de Bomberos y Policía de Nueva Orleans, la Guardia Costera estadounidense, equipos médicos y tripulaciones de otras embarcaciones que se encontraban en las inmediaciones.

La capitana de la Guardia Costera estadounidense, Melanie Burnham, indicó que el Atlantic Asphalt habría experimentado una falla en su sistema de dirección, aunque aclaró que todavía no se determinaron las causas exactas del accidente.

El buque cisterna tiene aproximadamente 160 metros de eslora, navega bajo bandera de las Islas Marshall y tenía como destino Nueva Orleans, de acuerdo con los registros de navegación de MarineTraffic.

Por su parte, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, confirmó que se abrió una investigación para establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la navegación en el río.

El Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) también anunció el envío de un equipo especializado para investigar el siniestro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, destacó la actuación de los organismos de emergencia y celebró que el accidente no provocara víctimas fatales. "Increíblemente, nadie murió en esta grave colisión", expresó el mandatario a través de su cuenta en Truth Social.

Trump agradeció especialmente a la Guardia Costera, las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia por las tareas de rescate. También reconoció la actuación del gobernador Landry durante el operativo.

El episodio obligó a restringir temporalmente la navegación en un sector del río Misisipi, mientras las autoridades avanzan con la investigación y las tareas para retirar la embarcación accidentada.