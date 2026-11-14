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EE.UU. sugiere a Ucrania ceder parte del Donbás a Rusia para unirse a la OTAN

El presidente Volodímir Zelenski confirmó que Washington planteó el tema en una reunión en Abu Dabi, mientras busca garantías de seguridad para su país.

14/11/2026 | 12:49Redacción Cadena 3

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Zelensky y Trump. Foto: Agencia NA/Redes.

FOTO: Zelensky y Trump. Foto: Agencia NA/Redes.

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El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, propuso a Ucrania la opción de ceder territorio a Rusia como parte de un acuerdo para facilitar su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esta información fue confirmada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien mencionó que se encuentra en negociaciones para obtener garantías de seguridad "concretas" en el contexto de estas discusiones.

El mandatario ucraniano relató que durante una reciente reunión diplomática en Abu Dabi, la delegación estadounidense presentó la posibilidad de una retirada militar de la región del Donbás a cambio de la incorporación de Ucrania a la alianza atlántica. "Los estadounidenses plantearon una pregunta: '¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?' Era la primera vez que se planteaba", expresó Zelenski.

En su declaración, el líder ucraniano mostró un matiz distinto ante esta nueva propuesta de su aliado principal, a pesar de su posición habitual frente al conflicto. "He dicho repetidas veces: Ucrania no se retira y no cede su territorio a terroristas", reafirmó, aunque reconoció que en esta ocasión está dispuesto a escuchar los términos de la propuesta.

Lectura rápida

¿Qué propuso Estados Unidos a Ucrania?
Propuso ceder territorio a Rusia a cambio de su adhesión a la OTAN.

¿Quién confirmó esta propuesta?
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

¿Dónde se realizó la reunión sobre este tema?
En Abu Dabi, durante un encuentro diplomático.

¿Cuál es la postura de Zelenski frente a esta propuesta?
Reitera que Ucrania no cederá su territorio, pero está dispuesto a escuchar.

¿Qué parte del territorio ucraniano controla Rusia actualmente?
Controla aproximadamente una quinta parte del territorio, incluyendo Crimea y el Donbás.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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