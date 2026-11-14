EE.UU. sugiere a Ucrania ceder parte del Donbás a Rusia para unirse a la OTAN

El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, propuso a Ucrania la opción de ceder territorio a Rusia como parte de un acuerdo para facilitar su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esta información fue confirmada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien mencionó que se encuentra en negociaciones para obtener garantías de seguridad "concretas" en el contexto de estas discusiones.

El mandatario ucraniano relató que durante una reciente reunión diplomática en Abu Dabi, la delegación estadounidense presentó la posibilidad de una retirada militar de la región del Donbás a cambio de la incorporación de Ucrania a la alianza atlántica. "Los estadounidenses plantearon una pregunta: '¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?' Era la primera vez que se planteaba", expresó Zelenski.

En su declaración, el líder ucraniano mostró un matiz distinto ante esta nueva propuesta de su aliado principal, a pesar de su posición habitual frente al conflicto. "He dicho repetidas veces: Ucrania no se retira y no cede su territorio a terroristas", reafirmó, aunque reconoció que en esta ocasión está dispuesto a escuchar los términos de la propuesta.