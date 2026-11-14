Temporal en Tucumán: cortaron la ruta a Tafí del Valle por desprendimientos de rocas

La fuerte tormenta que se registró durante la madrugada de este sábado en Tucumán provocó complicaciones en distintas rutas provinciales, con desprendimientos de rocas, árboles caídos y acumulación de agua sobre la calzada. La situación más delicada se registra en la Ruta Provincial 307, principal acceso a Tafí del Valle y los Valles Calchaquíes, donde el tránsito permanece completamente interrumpido.

El corte se extiende entre los kilómetros 13 y 56 debido a la presencia de piedras y deslizamientos de material sobre la ruta. En algunos sectores se detectaron rocas de grandes dimensiones que impiden la circulación vehicular.

Personal de Vialidad trabaja en el lugar para remover los obstáculos y evaluar las condiciones de seguridad antes de autorizar la reapertura del camino.

La interrupción afecta especialmente a quienes tenían previsto trasladarse hacia Tafí del Valle, uno de los principales destinos turísticos de la provincia. Por el momento, no se informó un horario estimado para la rehabilitación del tránsito, que dependerá del avance de los trabajos y de las condiciones de la ruta.

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Las consecuencias del temporal también se registran en otros sectores de Tucumán. En la Ruta Provincial 338, que conduce a San Javier, se reportó la caída de árboles sobre la calzada, por lo que equipos viales realizan tareas para despejar el camino.

Por su parte, la Ruta Provincial 303, que comunica con el este tucumano y la zona de Delfín Gallo, permanece habilitada, aunque las autoridades solicitaron circular con extrema precaución debido a la acumulación de agua sobre la superficie.

Ante este panorama, se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios por las zonas afectadas y respetar las indicaciones del personal que interviene en los operativos.

Las precipitaciones llegaron después de una jornada marcada por las altas temperaturas y llevaron alivio a los tucumanos. Sin embargo, los daños ocasionados por el temporal obligaron a desplegar tareas de mantenimiento y despeje para recuperar las condiciones de circulación en los caminos afectados.

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Informe de Rosalía Cazorla.